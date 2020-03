Bakan Kasapoğlu özel sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya 'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular Spor Oyunları (Trisome Oyunları) öncesi özel sporcularla bir araya geldi.Ankara'da bir otelde düzenlenen programda özel sporcularla yakından ilgilenen Kasapoğlu, Mehmetçiğin İblid'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüttüğünü belirterek, "Desteğimiz, duamız her daim sadece bu ülkenin değil, insanlığın selameti için canı pahasına çarpışan kahraman Mehmetçiğimizle. Bugüne kadar kutsal topraklar veşanlı bayrak uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Sizlerle birlikte onların bu kutsal emanetine sahip çıkacağız, ilelebet bu şanlı medeniyeti, bayrağı payidar kılacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Kasapoğlu, özel sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle devam etti:"Sizlerle, özel kardeşlerimizle bir arada olmak bizler için her zaman ayrı bir enerji, heyecan, mutluluk. Gözlerinizdeki ışığı, sizlerdeki enerjiyi, heyecanı hissetmek bizlere de her zaman güç ve müthiş bir enerji veriyor. Bu vesileyle bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Askerlerimize daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi selamlarımızı, dualarımızı göndereceğiz. Onlara moral vereceğiz. Sizlerin buradaki heyecanı, cesareti, gücü, askerlerimiz için ayrı bir moral, motivasyon kaynağı olacaktır."Down Sendromlular Spor Oyunları'nın Antalya'da yapılacağını hatırlatan Kasapoğlu, "Daha önce İtalya'da gerçekleşmişti ve 22 ülke katılmıştı. Bu sene rekor bir katılım var. Çünkü bu sene Antalya'da düzenleniyor. Bu önemli organizasyonu hep birlikte gerçekleştirecek, 36 ülkeyi ağırlayacağız. Oyunlara 8 branşta 120 sporcuyla katılacağız. Bütün sporcularımızın burada çok başarılı bir performans ortaya koyacağına inanıyorum. Çünkü sizler bu işe gönül veriyorsunuz." diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin spor organizasyonlarını her zaman en güzel şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı.Amaçlarının, sporu tabana yaymak ve sporun önündeki engelleri kaldırmak olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Spor; birleştiren, rehabilite eden, dönüştüren güç demek. 'Spor engel tanımaz.' dedik. Bu inançla, ruhla çalıştık. Hamdolsun, herkesi sporla buluşturma noktasında geldiğimiz durum gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "İlk kez bir bakan, kahvaltıda özel sporcularla bir araya geldi. Sizin özel sporcuları ne kadar sevdiğinizi çok iyi biliyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. 'Her engellinin yapabileceği bir spor var' sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. İlk kez ülkemizde Down Sendromlular Spor Oyunları düzenlenecek. Rekor katılım var, 36 ülkeden yaklaşık 1500 sporcu katılacak." açıklamasını yaptı.Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve özel sporcular, asker selamı vererek İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek oldu.