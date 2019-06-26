26.06.2019 18:41
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Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık'ı kutladı

Bakan Kasapoğlu, Özgür Varlık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde aldığı sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde aldığı sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık'ı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:
" Belarus 'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta 25 metre rapid tabanca kategorisinde elde ettiği sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Özgür Varlık'ı kutluyorum. Sporcumuzun başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcumuza 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Avrupa , Güncel

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