Bakan Kasapoğlu, Roman Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Roman vatandaşlarla bir araya geldi.Bakan Kasapoğlu, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Adnan Demirez'in de katıldığı kahvaltıda Roman seçmenlere hitap etti.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Hamdolsun 82 milyon bir ve beraberiz. Hiçbir odak, hiçbir şer cephesi bizi ayırmaya ve bölmeye muvaffak olamayacak. Sizlerin davamızdaki yeri, misyonu, anlamı gerçekten apayrı. Ben sizi çok yakından bilen, tanıyan bir kardeşiniz olarak bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bundan sonra da davamızın kutlu yürüyüşünde inşallah daha güzel yarınlara hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. İnşallah gelecek çok daha aydınlık olacak. Bu kutsal davanın her aşamasında gerektiği gibi layık bir şekilde davrandınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlere hizmet etmek de bizim açımızdan çok önemli bir misyon."Kasapoğlu, Bakanlık olarak gençler ile kadınları odak alan bir hizmet anlayışına sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu manada siz değerli hanımefendilerin ve gençlerimizin spora erişimi noktasında birçok projeyi hayata geçireceğiz. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek ve onların sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlamak için çalışmalarımız olacak. Bununla ilgili yatırımlarımız olacak. İnşallah bunları en kısa sürede sizlerin hizmetine kazandıracağız." diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, sporun gençler için çok önemli olduğunu anlatarak, "Onları kötü alışkanlardan korumanın ve sosyal camiaya kazandırmanın yanında sportif başarı yönünden de potansiyeli olan gençlerimiz var. Özellikle Roman kardeşlerimiz arasında çok ayrı yeteneklere haiz arkadaşlarımız var. Gerek sportif gerek sanatsal anlamda hepimiz biliyoruz. İnşallah onları da keşfetme ve kazandırma yönünde çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.Yerel seçimlere 3 gün kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Şu ana kadar ikna edemediğimiz, gönlüne giremediğimiz, yeteri kadar anlatamadığımız arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz olabilir. İnşallah bunları da bu süreç içerisinde kazanma imkanımız olur." şeklinde görüş belirtti.Kasapoğlu, vatandaşlardan Ergün Turan ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.Ergün Turan da yaptığı konuşmada, Roman vatandaşların sorunlarını bildiklerini dile getirerek, "Siz buranın asli unsurlarısınız. Yaşadığınız yerlerde yaşamaya devam edeceksiniz. Birinci sınıf hizmet almanız için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.