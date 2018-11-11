Bakan Kasapoğlu: "Sağlık İçin Yürüyoruz, Koşuyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu'nda 'Halk Koşusu'na katıldı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada maratonun zamanla dünya sıralamasında üst sıralara doğru ilerleyeceğini kaydetti.

Çok güzel bir maraton geçirdiklerini belirten Uysal, "Halkımız o kadar yoğun ilgi gösterdi ki yarışı üçe böldük. En son verdiğimiz start ile beraber halk ile birlikte biz de koşuyoruz ve tamamlaycağız. Katılım çok güzel. Normal çipli koşuya katılanlar 30 bin sporcu, 100 bin civarı da halk katılımı olduğunu düşünüyoruz, 130 bin katılım var. Hava güzel, İstanbulluların ilgisi güzel, 'Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul' diyoruz. Teşekkür ediyoruz. 2.09.57 ile Türkiye rekoru geldi. Gerçekten çok güzel bir maraton. Şu an dünyada ilk 17 içersindeyiz. İstediğimiz ilk 10, ilk 5'te, ilk 3'te ya da 1'inci neden olmayalım. Bu kadar güzel bir çoğrafyada Asya'dan Avrupa'ya geçen başka bir maraton yok. İstanbul maratonu dünyada ilk 3'e girecek ve sonrasında da 1'inci olacak" dedi.

Mehmet Baykan: "İstanbul Maratonu önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek"

Maratonda çeşitli kategorilerde start veren Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da 'Halk Koşusu'na katıldı.

Çeşitli temalar içeren halkın katılım gösterdiği yarışın çok daha önemli olduğunu ifade eden Mehmet Baykan, "Engelli vatandaşlarımız, sporcularımız ve aileleri, sosyal sorumluluk projelerini yürüten topluluklar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, gençlik örgütleri, spor kuruluşları, spor aktivistleri gibi bir çok topluluk İstanbul Maratonu'nda. Ciddi rakamlara ulaştı. Gördüğünüz gibi hem konuşuyoruz, hem de köprü üstünde yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu güzelliği, bu duyguyu yaşamak her şeyin üstünde" dedi.

"İSTANBUL MARATONU'NU İZLEYİP BAŞKA ÜLKELERDE UYGULAMAYA GEÇİRENLER VAR"

İstanbul Maratonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında tam olarak ülke ve dünya gündemine oturduğunu dile getiren Mehmet Baykan, "Dünyanın sayılı maratonlarından, gelip bu maratonu izleyip başka ülkelerde uygulamaya geçirenler var. İstanbul ve ülkemiz adına harika bir durum söz konusu. Şu anda Asya ve Avrupa kıtasının tam ortasında karşımızda ve sırtımızda İstanbul'un tüm güzellikleri bizimle birlikte görüntü olarak akıyor. Bu büyük mutluluğu paylaşabilene ne mutlu diyorum. Sporda 'şampiyonu yenip şampiyon olacaksın' diye bir tabir vardır. Rekorlarda kırılmak içindir. Bu yıl o rekor kırıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha da gelişerek devam eder. Rekorların stabil kalması belki maratona olan ilgiyi daha fazla arttırıp, daha fazla katılımı ve daha fazla nitelikli sporcuyu buraya çekiyor. Birazdan Sultanahmet'te ödülleri de vereceğiz" diye konuştu.