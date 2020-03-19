Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar...
Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik.
19.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:21
Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik. Bugün TFF, TBF, TVF ve Kulüper Birliği ile yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik" - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor