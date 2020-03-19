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Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar...

Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik.

19.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:21
Bakan Kasapoğlu:
Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik. Bugün TFF, TBF, TVF ve Kulüper Birliği ile yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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