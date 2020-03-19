Bakan Kasapoğlu: "Salgının mevcut durumunun güncellenmesi durumunda kararımızı tekrar değerlendirdik. Bugün TFF, TBF, TVF ve Kulüper Birliği ile yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik" - ANKARA

Kaynak: İHA