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Bakan Kasapoğlu, şampiyon Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı mağlup ederek kupanın sahibi olan Eczacıbaşı VitrA kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

09.10.2019 22:48Bakan Kasapoğlu, şampiyon Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı mağlup ederek kupanın sahibi olan Eczacıbaşı VitrA kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ı yenerek kupanın sahibi olan Eczacıbaşı VitrA kulübünü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybolda Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan iki değerli kulübümüz VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, sporseverlere heyecan verici bir mücadele yaşattı. 2018-2019 Voleybol Sezonu'nda Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley sahibi Eczacıbaşı VitrA takımlarının karşılaştığı 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı VitrA kulübünü kutluyorum. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden VakıfBank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." - ANKARA

Eczacıbaşı Topluluğu, Mehmet Kasapoğlu, Spor

Kaynak: İHA

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