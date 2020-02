Bakan Kasapoğlu, Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcular Selçuk Can ve Cenk İldem'i tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kilo da Cenk İldem'i bronz madalya aldıkları için kutlayarak, şunları kaydetti:"Ülkemizi temsil ederek bronz madalya kazanan Selçuk Can ile Cenk İldem'i tebrik ediyorum. Daha önce çeşitli şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran milli sporcularımız, bu kez de Avrupa Güreş Şampiyonası'nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattı. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi yüz akımız olmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası arenada alınan böylesi her başarının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."