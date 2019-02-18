Bakan Kasapoğlu, Sokak Müzisyenlerine Eşlik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir
'de vapura bindi, sokak müzisyenlerinin söylediği şarkılara eşlik etti.
Bakan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında Buca
Cemevi'ni ziyaret etti, Alevi Kültür Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gökçe
ve üyeleriyle basına kapalı olarak bir süre görüştü.
Daha sonra Konak
iskeleden vapura binen Bakan Kasapoğlu, seyahat eden vatandaşlarla sohbet ederek simit peynir yedi. Vapurda yanına gelen sokak müzisyenleriyle kısa bir sohbet eden Kasapoğlu, onların söylediği şarkılara eşlik etti.
Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla da fotoğraf çektirerek kısa süreli sohbetler yaptı.
Kasapoğlu, Karşıyaka
iskeleden yürüyerek bir süre önce vefat eden spor hekimi Bülent Zeren'in müzeye dönüştürülen muayenehanesine geldi. Müzeyi gezen Kasapoğlu, Bülent Zeren'in oğlu Can Zeren'e başsağlığı diledi.
Buca,Mehmet Kasapoğlu,İzmir
Kaynak: AA