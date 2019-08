Bakan Kasapoğlu: "Sonuçlar internet adresimizde an itibariyle mevcuttur"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yeni dönem yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yurtlarla ilgili başvuruların hassas bir şekilde değerlendirildiğini kaydeden Kasapoğlu, "Sonuçlar internet adresimizde an itibariyle mevcuttur" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Yeni dönem yurt başvuruları ile ilgili bilgilendirme toplantısına katıldı. Kasapoğlu, programın yapıldığı, Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu'nu gezip çalışanlarla fotoğraf çektirdi. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizlerin en önemli yol arkadaşlarımız. Geçlerimizin huzuru ve mutluluğu bizler için çok önemli. Her şey gençler için. Ülkemizin dört bir yanında 750'ye yakın yurdumuz var. Bunların sayısı her geçen gün artıyor. 700 bine yakın yurt öğrencimiz var. Artan yurt kapasitesiyle birlikte her geçen gün artmakta" diye konuştu."Yurtlarımız otel konforuyla rekabet edecek düzeyde""Otel konforuyla ciddi anlamda rekabet edeceğimize inanıyoruz" diyen Kasapoğlu, "Bizim amacımız yurtlarımızın kalitesini, güvenliğini her geçen gün artırmak ve hamdolsun bunu sağladığımıza da inanıyoruz. Öğrencilerimizin bize söyledikleri, ailelerimizden duyduklarımız bizi mutlu ediyor. Gençlerimiz yurtlarımızı o kadar çok seviyor ki yaz tatillerinde bile açıkçası yurtlarımızda kalmak isteyen gençlerimiz var. Yurtlarımızın geldiği seviye gerek kapasite açısından, gerekse yurtların güvenliği, temizliği ortamı açısından mutluluk verici. 2002 yılında Türkiye'de yaklaşık 180 bin yurt kapasitesi varken, şu anda 700 bine yakın yurt kapasitemiz var. Bu gerçekten bir devrimi ortaya koyuyor. Yurtlarımızın standartları açısından hakikaten otel konforuyla ciddi anlamda rekabet edeceğimize inanıyoruz. Bunu sadece biz değil hem öğrencilerimiz söylüyor, hem de dışarıdan bu konuyu bilenler söylüyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yurtların kalitesine yönelik yatak sayısıyla ilgili, standartlarıyla ilgili kendisinin vizyonu bizlere ciddi güç veriyor. Yurtlarımızın standartlarını yukarı taşıyacağız hiç bir öğrencimiz dışarıda kalmayıncaya kadar kapasiteleri arttıracağız" ifadelerini kullandı."Yurtlarımızdaki hazırlıkları tamamladık"Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını söyleyen Kasapoğlu, "Gençlerimizin sadece barınma ihtiyacını değil en güzel şekliyle beslenme ihtiyaçlarını da yurtlarımızda karşılıyoruz. Bunun yanında yurtların ikinci bir üniversite olma noktasında eğitime destek, hayata hazırlık çerçevesinde kültür boyutuyla sanat boyutuyla, kişisel gelişimle, dil eğitimleriyle, konserlerle desteklediğimiz bir süreç var. Bu da yurtlarımızı ikinci bir üniversite kılıyor. Gençlerimiz hem üniversite de öğrendikleri, hem yurtlarımızda kazandıklarıyla geleceğe güçlü bir şekilde yürüyorlar. Aileler yavrularını bizlere emanet ediyorlar. Bizlerde ailelerine o sıcaklığı aratmayacak şekilde o sıcaklığı o şefkati sunma yolunda tüm arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Akademik yılda çok yakın bir süreçte başlıyor. Bizlerde bu vesile ile yurtlarımızdaki hazırlıkları tamamladık. Geçtiğimiz günlerde yurtlarla ilgili başvuruları aldık. An itibariyle de inşallah başvuru sonuçlarımızı açıklıyoruz. Hak kazanmayıp yedekte olan arkadaşlarımıza biraz sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Yurtlarla ilgili başvuru sonuçları çok hassas bir şekilde 12 devlet kurumu ortak bir şekilde bilgi havuzunda çalışmasıyla birlikte tamamen objektif kriterlere göre değerlendirildi. Yurtlarımızla ilgili öncelik sırasına göre bir değerlendirme yapıldı. Sonuçlar internet adresimizde an itibariyle mevcuttur" dedi. - İSTANBUL