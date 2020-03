Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan canlı yayımlanan ’Eşit Ağırlık’ programına katıldı (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye 'nin koronavirüsle mücadele sürecini güçlü bir şekilde yönettiğini belirterek, "İnşallah bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı 'mızın önderliğinde Bilim Kurulu'muzla, kurum kuruluşlarımızla, sivil toplumumuzla ve milletimizin her ferdiyle, büyüğüyle küçüğüyle, sporcusuyla sanatçısıyla, ilim erbabıyla her kesimiyle en güzel şekilde atlatacağız." dedi.Bakan Kasapoğlu ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı ve kurumun sosyal medyadaki Youtube kanalından canlı yayımlanan "Eşit Ağırlık" programına katıldı.Dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi görüyorum. Bu anlamda katkı sağlayan herkese şükran duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu süreç hakikaten önemli ve kritik. İnanıyorum ki millet olarak bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Önemli bir iş birliği ve dayanışma var. Bizi biz yapan değerlerin ne kadar önemli ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. İnşallah bu salgını en güçlü şekilde atlatacağımıza olan inancımı ifade ediyorum. Bizler millet olarak pek çok zorluğun üstesinden gelmiş başarmış bir milletiz. Bunu başaracağımızın emarelerini hamdolsun ki görüyoruz. Bizim lisanımızda karamsarlık yok, negatiflik yok, her gün yeni bir umutla başlayacağız. İnşallah bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Bilim Kurulu'muzla, kurum kuruluşlarımızla, sivil toplumumuzla ve milletimizin her ferdiyle, büyüğüyle küçüğüyle, sporcusuyla sanatçısıyla, ilim erbabıyla her kesimiyle en güzel şekilde atlatacağız. Rabbim tüm insanlığı bu musibetten en kısa sürede kurtarsın diyorum.""Çabalarımız tarihe çok güzel bir şekilde geçiyor"Koronavirüsle mücadele sürecinin pek çok aşaması olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Türkiye bu süreci tüm aşamalarıyla çok ciddi ve güçlü bir şekilde yönetiyor. Bunlardan birisi de karantina. Yurt dışındaki vatandaşlarımız ülkeye getirildi, öğrencilerimiz var. Dünyanın dört bir yanından gelen 20 bine yakın vatandaşımıza… Şunu da gururla ifade etmek isterim: Ülkesine gidemeyen yabancı uyruklu insanlara da ev sahipliği yapıyoruz. Bu manada ben Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün fedakar, cefakar personeline teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Onların adeta bir sağlık ordusu neferi gibi gece gündüz demeden gayretlerine şahidiz. İnşallah, bu anlamlı süreçte gerçekleştireceğimiz o başarıda onların da çok büyük payı olacak. Ülkemizin dört bir yanında yurtlarımızda, karantina ve gözetim altındaki vatandaşlarımıza hizmeti bir borç olarak, bir gönül ifadesi olarak addeden ve bu uğurda kendisini, mesaisini ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreçteki gayretlerimiz, çabalarımız inanın tarihe çok güzel bir şekilde geçiyor, geçecektir. İnşallah bu süreci çok güçlü bir şekilde atlatacağız."Bakanlık olarak üstlendikleri misyonun dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını anlatan Kasapoğlu, "Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın o vizyonu bizler için çok önemli bir ilham kaynağı. Çünkü,Türkiye'deki yurt sistemi, yurt kapasitesi 2002 yılı ile 2020'yi kıyasladığımızda apayrı bir dönüşümü, adeta bir devrimi ortaya koyuyor. 2002 Türkiye'sinde yaklaşık 190 bin yatak kapasitesinden bugün 700 bin kişiyi otel konforuyla aile sıcaklığıyla dört dörtlük ağırlamanın sevincini gururunu yaşıyoruz. Bu kritik süreç, bizlere yeni bir tecrübe yaşatıyor bu manada. Hamdolsun bu tecrübeyi de başarılı şekilde yürütmek bizleri ayrı mutlu ediyor." şeklinde konuştu.Yaşanan süreçte yurtlarda misafir edilenlerle ilgili Kasapoğlu, "20 bine yakın vatandaşımız, yurt dışında okuyan öğrencilerimiz, Kıbrıs'tan gelen öğrencilerimiz var. Avrupa'nın değişik lokasyonlarından Afrika'dan, Sudan'dan Mısır'dan gelen öğrencilerimiz var. Aldığım mesajlar bana ayrı bir heyecan ve güç veriyor. Vatandaşlarımızın o duyguları düşünceleri yurtlarda hissettikleri… Karantina günlükleri diye bir kavram var. Onların bana yazdıkları mesajlar, sosyal medyada diğer ortamlarda ifade ettikleri düşünceler hakikaten bu süreçteki çabaların ne kadar önemli, anlamlı olduğunu da gösteriyor. Bu milletin kaynaklarıyla imkanlarıyla yaptığımız yurtlar demek ki gün geliyor bu milletin sadece öğrencilerine değil, diğer evlatlarına da yuvalık yapabiliyor. Bu da apayrı bir duygu." ifadelerini kullandı.Gençlik merkezlerinde gönüllülerin, koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere maske üretmeye başladığı ve gençlerin gönüllü olarak birçok faaliyet yaptığının hatırlatılması üzerine Kasapoğlu, "Yaşadığımız süreç bizlere dayanışmanın daha güçlü bir şekilde ortaya konulması gerektiğini gösteriyor. En büyük varlığımız gençlerimiz. Gençlerimiz bu sürecin en kritik misyonunu üstlenmiş durumdalar." dedi.Gençlerin ürettiği maskeyi programda gösteren Kasapoğlu, "Herkese hitap edecek nitelikte. Her aşamasında bir arkadaşımız görevli. Çok güzel bir işletme süreci de var. Katkı sağlayan emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizle bu süreci güzel bir şekilde atlatma noktasında inancımızı daha güçlenmiş hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da programda koronavirüsün ne olduğu konusunda bilgiler vererek alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA