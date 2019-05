Bakan Kasapoğlu: Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor eğitimine okul öncesinde başlayacaklarını vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokolü hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladık. Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız. Hem milli eğitim okullarına antrenör desteği vereceğiz hem tesislerimizi onların güçlü şekilde kullanmasını sağlayacağız. Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Beylikdüzü Spor Kompleksi'ni ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada, sporu tabana yayacaklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, spor tesislerini daha verimli kullanarak sporcu sayısını artırmayı istediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "kulüpleşmede istenen düzeyde değiliz.

Ülke olarak kulüp sayısını artırmamız lazım, bunun için yeni açılım gerekiyor. 'Spor Türkiye' projesiyle inşallah sporu tabana yayma politikamızı daha sistematik şekilde ortaya koyacağız." İfadelerini kullandı. Beylikdüzü Spor Kompleksi'nin güzel bir tesis olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin en güzel tesislerinden birindeyiz. Son 17 yıldaki tesisleşmemiz, finansman anlamında tesislerin sayısı itibarıyla hiçbir ülkede yok. Tesisleşmedeki devrimi bundan sonraki süreçte tesislerin içini doldurarak, sporcuları başarı hikayelerini artırarak, toplumun her kesiminin bu tesislerden faydalanmasını tesis edeceğiz. Bunu ülke genelinde büyük ölçüde başlattık."

Bakan Kasapoğlu, 3 bin yeni antrenör aldıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenör, tesis ve o tesise gelecek sporcular, genç yaşlı demeden, bu üçlünün koordinasyonu çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladık. Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız. Hem milli eğitim okullarına antrenör desteği vereceğiz hem tesislerimizi onların güçlü şekilde kullanmasını sağlayacağız. Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme olacak. Bilimsel bir altyapı var. 10 değişik parametreyi bulundurarak yetenek testimiz var. En yeteneklileri, başarılı olacakları branşta takip edeceğiz. Takip neticesinde elit sporcu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştireceğiz. Diğerlerinin de hayatı boyunca bir spor branşıyla uğraşması yönünde çalışacağız."

2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi, spor hocalarımızı, spora gönül veren herkesi, toplumun tüm katmanlarını sporla buluşturmak için seferberlik başlatacağız. Bunu tüm vatandaşlarımızla yapacağız. Kamu kurumlarının bakanlıklarımızın desteklerini, iş birliğini önemsiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kasapoğlu, belediyelerin sporda önemli partner olduğunu belirterek, "Belediyelerimizle çok önemli çalışmalar yapacağız. Hem tesislerin birlikte kullanımı hem antrenörlerin hem de şehirlerde ve ilçelerde atıl alanların kullanılması söz konusu. Sokak basketbolunun gelişmesi için önemli çalışmalarımız var" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okullara da spor salonları yaptığını ve bu tesisleri vatandaşların, kulüplerin ile bireysel sporcuların kullanımına açacaklarını söyledi.

Yaz spor okullarıyla ilgili çalışmalara da değinen Bakan Kasapoğlu, "Çocuklarımızın hiçbirini heba etme lüksümüz yok. Her çocuk bizim için kıymetli. Büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin koordinasyonuyla bunu da daha verimli, daha kaliteli hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

"HİZMET ÇITASINI YUKARI TAŞIMANIN PEŞİNDEYİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının İstanbul'daki personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının hem memlekete hem de insanlığa hizmet etmek olduğunu belirterek, "Ulvi bir amacın etrafında kenetlenmiş vaziyette hizmet çıtasını yukarı taşımanın peşindeyiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, bakanlığının İstanbul'daki personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Fatih'teki Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirilen ve 1.500 davetlinin katıldığı iftarda bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereket ikliminin her yönden estiği bir ay olduğunu belirterek, "Bugünkü iftarımız bir kurum iftarından öte aile iftarı. İstanbul'da hem ülkemizin spor camiasına hem de gençlerimize hizmetle mükellef bir kurumun temsilcisi olan sizlerle ve değerli ailelerle bir araya gelmekten dolayı mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.

"Amacımız memlekete ve insanlığa hizmet"

Amaçlarının memlekete ve insanlığa hizmet etmek olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bir ailenin fertleriyiz. Mekanlarımız ve mevkilerimiz farklı da olsa amacımız aynı. Ulvi bir amacın etrafında kenetlenmiş vaziyette hizmet çıtasını yukarı taşımanın peşindeyiz. Gayretinizle ve emeğinizle kutlu yolda verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte omuz omuza yürüyerek, birlikte gayret göstereceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'daki en genç nüfusa sahip ülke olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Bu, bizlerin görevlerini çok daha önemli hale getiriyor. Yükümüz ağır ama o kadar da kutlu bir sorumlulukla mükellefiz. Bu manada her geçen gün daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle milletimize hak ettiği hizmeti sunmanın gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

"HEYECANIMIZI, İNANCIMIZI VE İRADEMİZİ HİÇ KAYBETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'den bu yana her alanda devrimler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönüşümü her geçen gün daha yukarı taşıma sorumluluğu bizlere ait. Bir makinenin dişlileri gibi uyum ve ahenk içinde hareket edeceğiz. Heyecanımızı, inancımızı ve irademizi hiç kaybetmeyeceğiz. Biz sizlere inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en yeni ve kaliteli spor tesisleri ülkemizde. Tüm insanlarımızı sporla buluşturacağız. Var olan tesisleri daha verimli kullanacağız. Tüm toplumumuzun hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu kutlu bir misyon ve anlamlı bir görev."



