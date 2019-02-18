Bakan Kasapoğlu: "Spor Kulüplerimizi Bütün Branşlarda Desteklemeye Varız"

- Salondaki spor kulüpleri temsilcileri ve sporculardan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşması Türkiye
Amatör Spor Külüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez'in konuşmasıPlaket takdimiBakan Kasapoğlu'nun sporculara malzeme dağıtımı yapması İZMİR - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı alan ve branşlarda şampiyon sporcular çıkarılması için spor kulüplerini bütün branşlarda destekleyeceklerini belirtti. Kasapoğlu, Halkapınar
'daki İzmir Futbol
Hakemleri Dayanışma Derneği salonunda 260 amatör spor kulübü yöneticisiyle bir araya geldi.
Kaynak: AA