Bakan Kasapoğlu, spor şöleninde öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hem sizlerin bizlerle olan irtibatı hem de bizlerin sizden alacağı enerji çok önemli. Biz, bu faaliyetlerle meşgul, geleceği için kendini çok daha güçlü hazırlamaya çalışan gençlerimizi istiyoruz" dedi.Bakan Kasapoğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen spor şöleninde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle gerçekleştirilecek söyleşi öncesinde okulu dolaşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra söyleşinin yapılacağı kütüphaneye geldi. Burada öğrencilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporun herkesin gündelik hayatında en önde yer alması gereken konulardan biri olduğunu belirtti."GENÇLERLE BİR ARADA OLMAYA GAYRET GÖSTERİYORUM"Gelenekselleşen spor festivali dolayısıyla öğrencileri kutlayan Bakan Kasapoğlu, "Yılın diğer aylarında da sporla iç içe olduğunuzu düşünüyorum. Sportif anlamda fiziksel ihtiyaçlarınıza bakanlık olarak katkı sağlamak isteriz. Bizler bakanlık olarak sizlerin bakanlığıyız. Ben fırsat buldukça gençlerle bir arada olmaya gayret gösteriyorum" şeklinde konuştu."GELECEĞİ İÇİN KENDİNİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ HAZIRLAMAYA ÇALIŞAN GENÇLERİMİZİ İSTİYORUZ"Gençlerin kendileri için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"En büyük ümidimiz gençlerimiz, bunu samimiyetle ifade ediyorum. Yapacağımız çalışma ve faaliyetlerin hep sizlerle iç içe olması gerekiyor. Hem sizlerin bizlerle olan irtibatı hem de bizlerin sizden alacağı enerji çok önemli. Biz, bu faaliyetlerle meşgul, geleceği için kendini çok daha güçlü hazırlamaya çalışan gençlerimizi istiyoruz.""SORUMLULUK BİLİNCİ VE YARDIMLAŞMA FİKRİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"Bakan Kasapoğlu, gençler için sorumluluk bilincinin önemine de değinerek, "Gençlerimizin öz güven ve sorumluluk sahibi olmaları çok önemli; kendisiyle ilgili, arkadaşıyla, toplumla ilgili sorumlulukları. İnsan olarak hiçbirimizin sorumluluk konusunda bir eksiği olmamalı. İnsanı diğer varlıklardan ayıran konulardan biri sorumluluk. Bu çerçevede biz sorumluluk bilinci ve yardımlaşma fikrini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.2019'u Gönüllülük Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:"Gönüllülük yılında her arkadaşımız kendi becerisine göre bir toplumsal konuda destek veriyor. İnsan birbirine fayda sağladıkça mutlu oluyor. Okulunuzun çok köklü bir geçmişi var. Bu noktada sizlerin ortaya koyacağı performans ve model olma bilinci çok önemli. Bu çerçevede sizleri 2019 Gönüllülük Yılı'na özellikle spor festivalinin komitesi olarak büyük katkılar sağlayacağınıza inanıyorum. Bizim sizin için yapabileceklerimiz de çok önemli.""TOPLUMUN HER KESİMİNİN SPOR YAPMASI LAZIM"Öğrencilere Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye eden Bakan Kasapoğlu, kitabın içeriği hakkında da bilgi verdi.Bakan Kasapoğlu, okul bahçesinde pek çok branşı iç içe görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sporu tabana yaymaktan başka alternatifimiz yok. Toplumun her kesiminin spor yapması lazım. Bizim de bunu sağlamamız gerekiyor. Sizler geleceğin anne ve babaları olarak ne kadar bilinçli olursanız, gelecek sporla o kadar iç içe olacaktır" dedi."SPOR İMKANI OLMAYAN OKUL KALMAYACAK"Sporu, sanatı, kültürü birbirinden ayırt etmek gibi bir lükslerinin olmadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu bakanlık sizin, gençlerin bakanlığı. Bizlerin ülke olarak tesislerin işletiminde verimliliğimiz yok. Bu bizim eksiğimiz. Bunu bir öz eleştiri olarak söylüyorum. Bu konuda daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Tesislerimizde aktif, cıvıl cıvıl bir ortam olması gerekiyor. Okullarımızın spor tesislerini arttırmayı hedefliyoruz. Spor imkanı olmayan okul kalmayacak. Bu tesisler okullara, derslerden sonra ise o mahalleliye hizmet edecek. Yetenek tarama projemiz var. Bu konuda 1 milyon 200 bin çocuğumuza tarama yaptık. Bu çocuklardan 40 bininde ciddi yetenek tespit edildi. Kalanlara yeteneksiz demedik. Onları da en yetenekli oldukları konuda spora yönlendiriyoruz."Bakan Kasapoğlu, sohbetin ardından lisenin şeref salonuna geçerek öğrencilerden Altay Tuna Polat'ın piyano dinletisini izledi. Altay Tuna Polat, piyano dinletisinin ardından Bakan Kasapoğlu'na bestelerinden oluşan "Opus NR.1-15" adlı kitabını imzalayarak hediye etti.BAKAN KASAPOĞLU HAFIZLIK İCAZET TÖRENİNE KATILDIBakan Kasapoğlu daha sonra Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törene katıldı. Öğrencilere tek tek umre ziyareti ödüllerini takdim eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, hafızlığın çok ayrıcalıklı olduğunu ifade etti.Hıfzı korumanın ve aktarmanın önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Allah bu kutlu emaneti layıkıyla temsil etmeyi, sahip çıkmayı ve amel etmeyi de nasip etsin inşallah. Çok önemli, çok hayırlı bir yol bu arkadaşlar. Hafız olmak çok ayrıcalıklı ancak sizler de biliyorsunuz bu hıfzı korumak ve aktarmak da çok önemli bununla birlikte Kuran'ı Kerim ile ilmiyle amel etmek çok daha önemli ve bu da ayrı bir sorumluluk. Sizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak hem hayat boyu yaşayacaksınız hem de yarının anneleri olarak çocuklarınızı, gelecek nesilleri yetiştireceksiniz. Tabii ki içinizde meslek erbapları da çıkacak, ne yaparsanız yapın bu çok ayrıcalıklı bir görev, ayrıcalıklı bir misyon. Zira kitabımız Kuran'ı Kerim, insanlığa bir rehber olarak, karanlıkları aydınlatan bir nur, bir ışık olarak inen bir mesajdır. Bu mesajı takip etmek, bu mesaj doğrultusunda yaşamak ve bu hidayet kaynağının mesajını insanlara iletmek de hepimizin tüm ümmetin vazifesi. Biz de inşallah bu mesaja, bu ilahi kelama layık bir nesil nesil olma yolunda çalışır çabalarız."Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin yarınlara donanımlı bir şekilde yetişmesinin en büyük idealleri olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Ben sizlerin Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri olarak, Türkiye'miz için ayrı bir umut, ayrı bir heyecan olduğunuza inanıyorum. Eminim ki sizler de bunun bilincindesiniz" dedi."SPORU GENÇLİKTEN AYIRT ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"Sporu gençlikten ayırt etmenin mümkün olmadığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Dolayısıyla spor bizim hayatımızın mutlaka ama mutlaka ayrılmaz bir parçası olacak. Eğer spor noktasında birtakım imkan sorunları varsa onu da biz bakanlık olarak tamamlayacağız, sizlerin spora erişimi ve sporla haşır neşir olması önündeki engelleri el birliğiyle kaldıracağız. Hem zihnen, bedenen sağlıklı bir nesil olarak hem de ilmiyle, ameliyle, irfanıyla örnek bir nesil olarak yarınlara yürüyeceğiz ve bu kutlu emaneti devredeceğiz. Gerçekten ecdadımızdan kutlu bir emaneti devraldık. Bu topraklar, bu coğrafya, bu misyon çok kutsal bir emanet, o yüzden bu kutsal emaneti daha güçlü bir şekilde size devredeceğiz ve sizlerle birlikte yarınlara daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. İnsanlığın umudu olmaya, sadece bizim değil, biz tüm insanlığın umuduyuz, çünkü bizim misyonumuz bu. Gayemiz bu, bu misyon çerçevesinde de inşallah tıpkı ecdadımızın merhametle, adaletle, şefkatle hükmettiği gibi insanlığa bu çerçevede yaklaşacağız. Bu vesileyle 1453'te İstanbul'u fetheden o kutlu kumandanı ve onun askerlerini de rahmetle minnetle yad ediyorum."Konuşmaların ardından okul Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan ve mülki amirlerle okulu gezen Bakan Kasapoğlu, teknoloji grubu öğrencilerinin geliştirdiği robotu inceledi, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

- İstanbul Spor