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Bakan Kasapoğlu: "Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum"

- Bakan Kasapoğlu: "Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum"İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her iki takımı kutluyorum.

28.09.2019 23:02
- Bakan Kasapoğlu: "Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum"
İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum" diye konuştu.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle tamamlandı. Müsabakayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Stat tarihi için seyirci rekorunun kırıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, "51 bin 663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. O anlamda gerçekten seyircinin teveccühü yoğundu ve pek çok ülkede bu maç canlı yayınlandı. Çekişmeliydi, gol olmadı. Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum. İki camiamıza da başarılar diliyorum" dedi.
Bakan Kasapoğlu:

Mehmet Kasapoğlu, Spor

Kaynak: İHA

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