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Bakan Kasapoğlu, sporcu ve genç gönüllülerle fidan dikti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 milyon fidan dikimi kampanyasına, milli sporcular ve gönüllü gençlerle destek oldu.

11.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:31Bakan Kasapoğlu, sporcu ve genç gönüllülerle fidan dikti
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 milyon fidan dikimi kampanyasına, milli sporcular ve gönüllü gençlerle destek oldu.
Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına sporcular ve gönüllü gençlerle katıldı.
Ülke genelinde 2023 farklı lokasyonda aynı anda gerçekleştirilen etkinliğe 2019'u "Gönüllülük Yılı" olarak ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek oldu. Bakanlığa bağlı gençlik merkezleri, yurt bahçeleri ve spor tesislerine, 2 milyon 19 fidan dikildi.
Fidan dikme etkinliğine farklı branşlarda 30 sporcu ve yüzlerce gönüllü gençle katılan Bakan Kasapoğlu, diğer illerdeki ağaç dikme etkinliklerini de takip etti.
Yusuf İslam'dan gönüllülere destek
Kampanyaya, Gençlik ve Spor Bakanlığının "gönüllüler" hareketinin paydaşı olan dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam destek verdi.
"Kampanyanın paydaşları arasında olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadesini kullanan İslam, Kasapoğlu'na gönderdiği mesajda şunları kaydetti:
"Yaratılış planında buraya en son bizler gelmemize rağmen halihazırda mantıksızlık ve açgözlülüğümüzden dolayı doğayı muazzam bir hızla tüketiyoruz. Halbuki bu güzel dünyada tahripkar değil koruyucu ve kollayıcı olmakla yükümlüyüz. Şükürler olsun ki insanlar olumlu işler de yapıyorlar. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bir gönüllüler ordusuyla beraber bu kampanyanın paydaşları arasında olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençliğin, geleceği göz önünde bulundurup inisiyatif alarak milyonlarca ağaç dikmek suretiyle bu gezegeni ormanlarla doldurduğunu görmek çok gurur verici. Bu kampanyanın, herkes için daha ?güzel ve barışçıl bir dünya inşa etmeye katkıda bulunma amacı taşıyan Küresel Barış Treni projemizin ilk kamusal faaliyetlerinden biri olması da ayrıca büyük bir memnuniyet vesilesidir. Son Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur, 'Herhangi birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopacak olsa, derhal onu diksin."

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Kaynak: AA

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