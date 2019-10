Bakan Kasapoğlu: "Sporcularımızın askerimize olan sevgisini hiç kimse engelleyemeyecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporcularımızın başarısını, askerimize, ordumuza olan sevgisini hiç kimse engelleyemedi, engelleyemeyecek." dedi.Bakan Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış törenine katıldı.Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, kongrede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Devlet geleneğimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' ilkesinin üzerine bina edilmiştir. Kamu denetçiliği, işte bu şuurla hayat bulan bir kurum. Toplumsal hayatımızda önemli bir misyon üstlenen, kaynaştırıcı, bütünleştirici roller oynayan ülkenin en genç kurumlarından biri. Vatandaşlarımızın idari kurumlarla ilgili yaşadıkları anlaşmazlıkları bir dava konusu haline gelmeden önce yapıcı bir şekilde çözmek üzere önemli faaliyetler yürütüyor." ifadelerini kullandı.Bu faaliyetlerin odağında en önemli kavramlardan birinin "hakkaniyet" olduğunu söyleyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Hakkaniyetin tesisi, sadece vicdanlarda adaletin temini için değil, somut olarak hukukun egemenliği için de son derece hayati bir gereklilik. Çünkü son tahlilde hukukun adaletli bir şekilde işlemesi, toplum hayatının her aşamasında hakkaniyetin sağlanması ile mümkün. En az bunun kadar önemli olan insanlarımızın hem birbirleri hem de kurumlarla ilişkilerinde adaletin yaşandığını vicdanlarında hissetmeleridir.Bunun hissedilmesi için de yükü zaten ağır olan yargı kurumlarımıza destek olacak bir takım destek faaliyetlerinin hayata geçirilmesi gerekiyor.Kamu Denetçiliği Kurumu işte böylesine önemli bir meselede köprü görevi görüyor, kritik bir görev üstleniyor."Kasapoğlu, gençlere hizmeti, bugünleri ve gelecekleri adına imkanlar hazırlamayı temel görevi sayan bir Bakanlık olarak, Kamu Denetçiliği Kurumunun bu misyonunu çok değerli bulduklarını vurguladı.Gençlerin hakkaniyet kavramını hayatlarının odağına alarak yetişmelerinin çok önemli olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Toplumların gelişmesi ancak doğru insani değerler ile atılan sağlam temeller üzerinde şekillenen bir anlayışla mümkün. Aksi halde her türlü gelişme gücünü kaybetmeye mahkum. Dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip bir ülkeyiz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz, kendilerini geliştirirken ilişkilerinde adaleti gözeten, hakkaniyeti elden bırakmayan bireyler, güçlü kişilikler olarak yarınlara hazırlansınlar. Sorumluluk üstlendikleri, görev aldıkları, üretici, yapıcı, etkin rol oynadıkları her alanda bu değerleri mutlaka en güçlü değerler olarak ortaya koysunlar. Hukuk temelinde anlaşmazlıkların yerini anlayışın, çatışmanın yerini uzlaşmanın, diyalogsuzluğun yerini empatinin aldığı bir toplumsal hayatın öncüleri olsunlar. İnanın Türkiye'ye geleceğini kazandıracak en önemli olgulardan biri bu olacaktır." şeklinde konuştu.Kasapoğlu, vatandaşların, özellikle de gençlerin hak arama mekanizmalarını bilmesi noktasında Kamu Denetçiliği Kurumunun çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:"Gençlerimizin yer aldığı bu tür organizasyonlar çok önemli. Bu tür faaliyetleri artırmamız lazım. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek ev sahipliği yapma noktasında gerekse diğer alanlarda her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim gençlerimiz vicdan sahibi, hukuku, adaleti önemseyen gençler. Gençlerimizin bu güne kadarki tavırlarında, yaşanan bir takım tecrübelerde gösterdikleri hassasiyeti görüyoruz.""Gençlerimize çok güveniyoruz." diyen Kasapoğlu, "Türkiye, gençlerimiz ile adaletin, merhametin, umudun, kardeşliğin, hukukun ülkesidir. Türkiye, bütün insanlığın aklıdır, vicdanıdır. Ülkemizin hiç hak etmediği halde maruz kaldığı haksızlıkları, algı operasyonlarını son günlerde görüyoruz. O yüzden ki gençlerimizin dünya ile kuracağı doğru iletişim bundan sonraki süreçte bizler için çok önemli. Dünyanın, ülkemize, milletimize karşı iki yüzlü tavrını görüyorsunuz. Sporcularımızın başarısını, askerimize, ordusuna olan sevgisini hiç kimse engelleyemedi, engelleyemeyecek. Hamdolsun ki zalimin yüzüne zulmünü haykıran bir Cumhurbaşkanımız var." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, gençleri spor yapmaya davet ettiBakan Kasapoğlu, gençlerden, spor tesislerinden ve Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerinden faydalanmalarını isteyerek, "Bakanlığımız, bütün gücü ve imkanlarıyla sizindir. Kapımız, gönül kapımız sizlere her zaman açık." dedi.Sporun günlük yaşamın bir parçası olması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Tesisleşme açısından önemli adımlar atıldı. Ne yazık ki spor toplumu olma noktasında daha çok aşama katetmemiz gerektiğine inanıyoruz. Siz değerli gençlerimizi spor yapmaya, spor kültünü yayma noktasında çaba sarf etmeye davet ediyorum." diye konuştu.Kasapoğlu, gençlere toplamda 15 milyon lira proje desteği sağladıklarını hatırlatarak, "Proje başvuruları geçen hafta başladı, bir hafta daha süreniz var. Başvurularınızdan bazılarının belki ombudsmanlıkla ilgili olabileceğine ihtimal veriyorum. Başvuru süresini kaçırmamanızı tavsiye ediyorum." şeklinde görüş belirtti.