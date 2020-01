Bakan Kasapoğlu: "Sporunun kardeşlik, dostluk ve birleştirici anlayışını hep birlikte hissettik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda sporun kardeşlik, dostluk ve birleştirici anlayışını hep birlikte hissettiklerini söyledi. Kasapoğlu, önümüzdeki süreçte çalıştayın sonuçlarını da paylaşacaklarını açıkladı. Ankara 'da bir otelde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı tamamlandı. Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çalıştay sırasında sporun birleştirici anlayışını hissettiklerini belirterek, "İnanıyorum ki Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası bizlerinde destekleriyle meclisimiz tarafından gündeme alınacaktır" ifadelerini kulandı.'Önce yol arkadaşı, sonra yol' sözünü hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sizler gibi yol arkadaşı herkese nasip olmaz. Bu vesileyle bu güzel tabloda emeğe alın teri döken tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bugün 5. güne geldik. Aile ortamında nasıl olması gerekiyorsa biz de ona yakışır şekilde son güne geldik. Başlamak bitirmek ve süreci devam ettirmek önemli. Cumhurbaşkanımız dün 2019 yılını tüm yönleriyle birlikte son 18 yılı halkımıza milletimize güzel bir sunumla aktardı. Burada gördük ki ülkemizin her alanda sanayisiyle ekonomisiyle ulaşımıyla sağlığıyla turizmiyle sporuyla şahlanışını tekrar görmüş olduk. Bizler de inşallah sonraki süreçte yeni devrimlere yeni şahlanışlara birlikte yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Bu 5 günlük çalıştayda gördüğümüz heyecan, karşılaştığımız güzel birliktelik kardeşlik dostluk tablosu, inanç bunu gösteriyor. Bu önemli program umutlarımızı tazelediği gibi yolumuzun ne kadar anlamlı olduğunu bu önemli yolda büyük hedeflere birlikte ulaşma noktasındaki inancın azmin kararlılığın da ne kadar diri olduğunu bizlere gösterdi. Pazartesi günü yaptığımız konuşmamızda bunun bir aile toplantısı olduğunu demiştik. Bu toplantıda sorunlarımız, çözüm önerilerimizi meselelerimizi enine boyuna tartışacağımızı, kimsenin eteğinde taş bırakmamasını söyledik. Dolu dolu geçen enine boyuna derinlemesine tartışmaların, konuşmaların, fikir alışverişlerinin yer aldığı tüm oturumların çok bereketli verimli keyifli programlar gerçekleştirdik" dedi."ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ÇALIŞTAYIN SONUÇLARINI HALKIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştıklarının altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Tüm federasyonları sadece bir kaç popüler branş değil, tüm konuları konuştuk. Futboluyla, hentboluyla voleyboluyla, satrancıyla, jimnastiğiyle herkesin konusunu masaya yatırdık. Sportif mali anlamda nasıl olması neler var tablo nedir nasıl olması gerekiyor bunları konuştuk, çalıştık. Şunu da belirttik, bu çalıştay toplandık bitti değil, bir başlangıç olacak. Neyin başlangıcı olacak? Yeni atılımların, yeni gelişmelerin yeni bir takım açılımların başlangıcı olacak. Söz verdiğimiz gibi bu çalıştayın çıktılarını, inşallah ben önümüzdeki hafta tüm moderatörlerle bir araya geleceğim. Oturumların sonuçlarını konuşacağız, tartışacağız ve önümüzdeki süreçte halkımızla kamuoyumuzla sonuçları paylaşacağız.""AMACIMIZ, DAHA İYİYE ULAŞMAK"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüne de değinen Kasapoğlu, "Hem kendilerini hem meclisimizi sonuçlarla ilgili ve sonraki süreçle ilgili bilgilendireceğiz. Amacımız, bu ülkenin tüm imkanlarını ve en büyük imkanı, varlığı olan gençlerimizi, yarınlara çok daha güçlü hazırlamak. Ben sizlerden buradaki dinamizminizi inancınızı ve ümitli oluşunuzu her daim diri tutmanızı istirham ediyorum. Sizlere ihtiyacımız var. Bu yolu sizlerle yürüyeceğiz ne dedik, Türk sporu için el ele omuza omuza, gönül gönüle vereceğiz. Bu güçlü tabloyu daha da güçlü hali getireceğiz. 'Amacımız, daha iyiye ulaşmak. Onunda iyisine ulaşmak ve en iyisine hep birlikte ulaşmak' gayemiz bu" diye konuştu."GÖRDÜĞÜMÜZ GÜZEL TABLO, BU İNANCIN BU ADANMIŞLIĞIN HEP VAR OLACAĞINI BİZLERE MÜJDELEDİ"Gençleri güçlü yarınlara taşımanın kendileri için bir görev olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği yol gördüğümüz manzara bu en iyiye en güzele adanmış bir ekibin varlığını bizlere gösteriyor. 18 yılda gerçekleşen devrimler, açılımlar, atılımlar, inanmışlık adanmışlık olmadan bu işin gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. 18 yıl önceki adanmışlık, dinamizm ve inanç gördüğümüz güzel tablo, bu inancın bu adanmışlığın hep var olacağını bizlere müjdeledi. Özellikle gençlerimizi her alanda güçlü yarınlara birlikte taşımalıyız. Bunun için her daim daha fazla çalışmak, her gün daha yukarılara çıta. hedef koymak gerekiyor. Elbette bazen önümüze engeller çıkacak, moralimizi bozan gelişmeler olacak. Asla bizler hiçbir zaman azmimizi motivasyonumuzu azaltmayacağız. İnadına daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi inadına daha sıkı tutacağız. Kenetleneceğiz" ifadelerini kullandı."MİLLETİMİZİ CAMİAMIZI DAHA MUTLU KILMAK YOLUNDA DAHA ÇOK ALIN TERİ DÖKECEĞİZ"Spor turizmi çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Her yanı nimetlerle dolu bir ülkemiz var. Tesis yatırmalarımızın 18 yılda geldiği nokta, tüm doğal güzellikleri, insan kaynağını bir araya getirdiğimizde spor turizmi açısından da bizlerin çok daha yukarılarda olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu nokta da yine siz değerli kulüplerimiz, federasyonlarımız, sporcularımıza, gençlerimize ve bakanlığımız çok kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımla bundan sonra daha çok çalışacağız hazırlıklı olalım. Fazla mesai harcayacağız, milletimizi camiamızı daha mutlu kılmak yolunda daha çok alın teri dökeceğiz" diye konuştu."İNANIYORUM Kİ SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI YASASI MECLİSİMİZ TARAFINDAN GÜNDEME ALINACAKTIR"'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası' hakkında da konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geçtiğimiz yıl, uzun yıllardan beri gündemde olan sporda şiddet yasasını hızlı bir şekilde kanunlaştırıldı. Önemli bir yol aldık. İnanıyorum ki 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası' bizlerin de destekleriyle meclisimiz tarafından gündeme alınacaktır. Bundan sonraki süreçte sistem anlayışıyla, profesyonellik anlayışıyla gerek kulüplerde gerek federasyonlarda hesap verebilir, şeffaf, liyakat bazlı bir yönetim anlayışıyla bu çıtayı daha yükseklere taşıyacağız. Gençlerimizin 2019 yılında gösterdiği performans hepimizi yarınlar adına umutlandıran bir grafiği ortaya koydu. İnşallah olimpiyat sürecinde irtibatımızı idari anlamda, finansal anlamda sizleri daha güçlü kılarak daha sistematik ve daha güçlü yapıları teşkil ederek geleceğe yürüyeceğiz. Bizim hep birlikte ortak bir gayemiz var. Bu şanlı milletin ay yıldızlı bayrağını hep yükseklerde şanıyla dalgalandırmak" açıklamasında bulundu."TESİS EKSİKLERİMİZİ HIZLICA GİDERECEĞİZ"Yarınlar için gençlerin önemli olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Tesis eksiklerimizi hızlıca gidereceğiz. İnsan odaklı spor politikamızı insana yatırımı bundan sonra daha çok gündeme alacağız. Bunun için kulüplerimiz, federasyonlarımız, spor camiamızın her ferdi bizler için çok önemli. Üretilecek her proje, gelecek her öneri bizler için çok anlamlı. İtirazlarınız ve eleştirileriniz çok kıymetli. Nitelikli, güçlü yarınların küresel rekabet dünyasında çok daha anlamlı bir şekilde ülkemizi temsil edecek gençleri yetiştirmek hepimizin sorumluluğu ve boynun borcu. Bu anlamlı görevi taşımak herkese nasip olmaz" şeklinde konuştu."SPORUNUN KARDEŞLİK, DOSTLUK VE BİRLEŞTİRİCİ ANLAYIŞINI HEP BİRLİKTE HİSSETTİK"Bundan sonraki süreçte bu tarz buluşmaların devam edeceğinin sinyallerini veren Bakan Kasapoğlu, "Sporun ruhuna uygun bir atmosferi hep birlikte yaşadık. Sporunun kardeşlik, dostluk ve birleştirici anlayışını hep birlikte hissettik. Bu güzel buluşma bugün itibari ile nihayete erecek. Ama bundan sonraki buluşmalarımızda daha geniş kapsamlı buluşmalarda bir araya gelmeye devam edeceğiz. Konuşmaya gönül bağımız güçlendirmeye devam edeceğiz. Çalıştayımızın sonuçlarının milletimiz ve spor camiamız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.(İHA)