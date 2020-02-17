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Bakan Kasapoğlu, Süleyman Karadeniz ve Soner Demirtaş'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutladı.

17.02.2020 02:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 02:10Bakan Kasapoğlu, Süleyman Karadeniz ve Soner Demirtaş'ı tebrik etti
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Süleyman ile bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutladı.
Kasapoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stil 92 kiloda altın madalya alan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya kazanan Soner Demirtaş için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stilde mindere çıkan milli güreşçilerimizden 92 kiloda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile 74 kiloda bronz madalya elde eden Soner Demirtaş'ı kutluyorum. Milli sporcularımız bu kıymetli başarısıyla, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Karadeniz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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