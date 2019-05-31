Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Denizlispor
, Gençlerbirliği
ve Gazişehir Gaziantep
kulüplerini kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"2018-2019 sezonunda oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini kutluyorum. Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek üç kulübümüze de başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Gençlerbirliği
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