- Bakan Kasapoğlu: "Tesislerimizi sporcularla, antrenörlerle dolduracağız"

Daha sonrasında kürsüye gelerek amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanlarına seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hem ülkemizdeki kötülüklerle mücadeleyi hem de spordaki başarıyı daha yükseklere taşıyacağız" ifadelerini kullanırken, kadının spordaki yeri ve önemine de değindi."Kahramanlığın, yiğitliğin, cesaretin, şefkatin sembolü Mehmetçiğimize muzafferiyet temenni ediyoruz"Türk Ordusunun terörle mücadele kapsamında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değinerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, "Önemli bir harekatın başlangıcı gerçekleşti. Bölgeye, insanlığa barışı tesis etme noktasında çok önemli bir dönüm noktası olan 'Barış Pınarı Harekatı' vesilesiyle kahramanlığın, yiğitliğin, cesaretin, şefkatin sembolü Mehmetçiğimize muzafferiyet temenni ediyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi, ordumuzu tüm kötülüklerden esirgesin. Spor birleştirici ve beraberliğe vesile olan bir araç. İçinde bulunduğumuz günler her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günler. Bu sebepten dolayı bugün amatör sporu kutlamamız ve konuşmamız önemli bir mesaj. Çünkü spor birleştiren, bir araya getiren bir güç. Bu yüzden hepimize çok önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı."Hem ülkemizdeki kötülüklerle mücadeleyi hem de sporda ki başarıyı daha yükseklere taşıyacağız"Spordaki başarıyı daha yükseklere taşıyacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Spor hepimiz için sadece performans noktasında değil, günlük aktiviteler ile birlikte sağlık ve sosyal açısından önemli bir olgu. Ülkemizde kortlarıyla, spor salonlarıyla, stadyumlarıyla, havuzlarıyla güzel bir tesisleşme var. Bunun yanında lisanslı sporcu sayısı performans bazında da ciddi bir kazanım var. Amacımız çıtayı daha da yukarı taşımak. Sizlerle el ele vereceğiz, daha çok çalışacağız. Gerek tesis anlamında gerekse diğer noktalarda daha çok destekleyeceğiz. Hem ülkemizdeki kötülüklerle mücadeleyi hem de spordaki başarıyı daha yükseklere taşıyacağız. Çünkü bu aziz millet bunu hakkediyor" şeklinde konuştu."Pek çok açığı en kısa sürede kapatacağız"Amatör sporcu ve federasyon başkanlarına seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "18 yılda sporu çok iyi destekledik. Şu an eksiğimiz yok mu? Elbette var. Bundan sonraki süreçte il ve ilçe bazında bugüne kadar olduğu gibi hem maddi desteklerimiz hem de spor alanları noktasındaki pek çok açığı en kısa sürede kapatacağız. Geçmiş yıllardaki desteklerimizin hem sayısını arttıracağız hem de niteliğini yukarıya taşıyacağız" dedi."Tesislerimizi sporcularla, antrenörlerle dolduracağız""Sporu birkaç branştan ibaret saymayacağız" diyen Bakan Kasapoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Yüzme bilmeyen kalmasın projesini başlattık. Elbette bu ülkeden yüzme şampiyonları çıkartacağız. Bunun yolu da tesislerimizi daha verimli kullanmaktan geçiyor. Bu tesislerimizi sporcularla antrenörlerle dolduracağız. Kadınıyla erkeği ile genciyle yaşlısıyla spor yapan bir toplum olmak zorundayız. 'Spor Türkiye' olarak adlandırdığımız ve çok yakında kamuoyuna tüm detaylarını anlatacağımız bu hamleyle 7'den 70'e günlük yaşamın bir parçasını mutlaka sporla geçiren, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm toplumun spora erişiminin hiçbir mazeretin olmadığı bir seviyeye çıkartacağız. Her branşta hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak spor ülkesi olarak hep birlikte ileriye yürüyeceğiz. Devasa tesislerimiz var. Bu tesislerimizi daha etkin verimli kullanma noktasında gerek bakanlık teşkilatımızla, gerek yerel yönetimlerimizle birlikte olacağız. Bundan sonra bu buluşmalarımız, bu beraberliklerimiz projelerle somut şekilde ortaya koyacağımız adımlarla daha sık olacak. Çünkü biz bunu gerçekleştirmekle mükellefiz.""Ailenin temel taşı olan kadınlarımızı spora teşvik edeceğiz"Kadının spordaki yeri ve önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Her hanede birden fazla sporcu yetiştirmemiz lazım. Spor ailede başlar. Ailenin temel taşı olan kadınlarımızı spora teşvik edeceğiz. Kadınlarımızın spora olan erişimini ve ilgisini kendi istekleri doğrultusunda düzenleyeceğiz. Kadının spor yaptığı bir toplumda inanıyorum ki, tüm toplumun spora olan bağının daha güçlü olacağını düşünüyorum. Kadın odaklı spor stratejimizde paylaşmak istiyorum" dedi.Düzenlenen etkinliğe Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal da katıldı.