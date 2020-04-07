Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla video konferansla görüştü (2)
Tokyo Olimpiyat Oyunları Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun video konferans ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla görüşmesi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşması Sporcu Eda Tuğsuz'un açıklamaları Sporcu Ahmet Örken'in açıklamaları Sporcu İbrahim Çolak'ın...
07.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:52
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, İbrahim Çolak, Tokyo, Spor