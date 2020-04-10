Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı.

10.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:49
Bakan Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı. Yaptığı paylaşımda Kasapoğlu, "Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bütün şehit polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizi ve bütün insanlarımızı korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Haberler
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bakan Kasapoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yılını kutladı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler 11:12: Onikişubat Belediyesi'nden yaşlılara doğum günü sürprizi - Haberler 11:10: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatı sanal ortama aktardı - Haberler 11:09: (Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı - Haberler 11:08: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plazma tedavisine hazır - Haberler 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek 10:03: Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı