Bakan Kasapoğlu, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara 'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı.Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Gençlerle her zaman gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, "Bugün burada geleceğin yıldızları, şampiyonları, bu ülkenin şanlı bayrağını her daim göklerde dalgalandıran, dalgalandıracak olan gençlerimiz var." dedi.Antalya'da pazar günü halter, satranç ve atletizm branşındaki sporcularla bir araya geldiğini aktaran Kasapoğlu, "Bugün de tekvandoya gönül vermiş sporcularımızla beraberiz. 2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük. İnanıyoruz ki bizi yine mahçup etmeyeceksiniz." diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği öneme işaret ederek, şöyle devam etti:"2019 yılında pek çok başarıyı hep birlikte yaşadık. Hep birlikte gururlandık, sevindik. İnşallah, bu başarıları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine pek çok branşımızda zirveye taşıyacağız ve taçlandıracağız. Ümidimiz, 2020 Tokyo ve sonrasında her branşımızdan sporcularla yarınların güçlü Türkiye'sine, her alanda zirveye oynayan Türkiye'ye katkı sağlamak, bu şanlı milleti her daim mutlu kılmak."Ankara'da geçen hafta Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı düzenlediklerine değinen Kasapoğlu, "Kulüplerimizin, federasyonlarımızın meselelerini masaya yatırdık. Elbette sıkıntılar, sorunlar var ama bunları aşmak, bunlara çözüm yollarını birlikte üretmek hepimizin görevi, misyonu. Bu manada yarınlarımız adına emek veren, dertlenen herkese müteşekkirim. Bugün burada camia olarak bir aradayız. Bu birlik ve beraberlik tablosu çok önemli." ifadelerini kullandı.Sporu tabana yayma noktasında çalıştıklarını dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Yerel yönetimler bizim en önemli iş ortaklarımız. Onlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bu başarıları taçlandırma adına her türlü imkanı seferber edeceğiz. Sadece tesis değil, insan odaklı spor politikamızla, yerel yönetim odaklı stratejilerimizle, sporu herkes için erişilir kılma adına çalışacağız. Siz değerli sporcularımızın toplumumuz açısında önemli birer rol model olduğunuza inanıyorum. Elbette spordaki başarılarınız önemli ama bunun yanında sizlerin ortaya koyacağı erdem, rekabetteki ahlaki anlayışınız, rakibinize olan nezaketiniz çok önemli. Bizler medeniyet olarak her yönüyle güçlü olan ahlakı, erdemi, çalışkanlığı, adalet anlayışı ve cesaretiyle öncü olan bir milletin torunlarıyız. Bizlere bu vasıfları taşıyan gençlik gerekiyor. O gençliği hamdolsun her daim görmek, o gençlerle geleceğe yürümek bizler için her zaman mutluluk, ayrıcalık."Şahin: "Tarihi bir başarı elde ettik"Türkiye Tekvando Federasyonu Metin Şahin, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na 77 ilden 699 kulüp ve 2 bin 511 sporcunun katıldığının bilgisini vererek, "Bu rakamlarla ne kadar büyük bir camia olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz." dedi.Şampiyonada mücadele eden sporculara başarılar dileyen Şahin, "Bu sene gençler kategorisinde Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek. Biz de bugünden bunun çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon olan sporcularımız, 18-20 Şubat'ta İsveç'te yapılacak Başkanlık Kupası'na doğrudan vize alacak. İlk 8'e giren sporcularımız ise 3-7 Şubat tarihlerinde yapılacak 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek. Burada başarılı olan sporcularımız yine Başkanlık Kupası'na katılabilecek. En kuvvetli milli takımımızı oluşturmaya gayret edeceğiz." şeklinde konuştu."Burada mücadele eden sporcularımız yarının olimpik sporcuları." ifadesini kullanan Şahin, şu görüşleri paylaştı:"2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadınlarda tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarı elde ettik. Erkeklerde ise 2 sporcumuzun nisan ayında yapılacak kıta seçmelerinde vize alması için gayret edeceğiz. Paralimpik oyunlarda ilk defa yer alacak para tekvandoda ise 6 kotanın tamamını alabilen tek ülke olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Olimpiyat takviminde yer aldığı günden bugüne hiçbir olimpiyatı madalyasız geçmeyen federasyonumuzun 2020 Tokyo'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek onurlandıracağına inanıyorum."Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmaların ardından müsabakaların tamamlandığı sıkletlerde dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.Törene, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katıldı.