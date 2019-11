Bakan Kasapoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nu kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetini kabul etti.Bakan Kasapoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu heyetini kabul etti. Federasyon Başkanı Şahin Özen, yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyet ve sporcuların yer aldığı kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, toplumun her kesiminin spor yapmasını desteklediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirterek, "Gerek başarılarımızla, gerek spor tesislerimizin kullanılırlığı ile spor toplumu olma yönünde güçlü bir şekilde ilerliyoruz" dedi.Sualtı Federasyonu sporcularının elde ettiği başarılara işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Sualtı Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Büyüklerde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü var. Bunlar geçmişe göre büyük başarılar. Bu süreçte emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu istikrarlı başarıların yakın takipçisi olacağız. Her türlü imkan sizler için, yeter ki siz isteyin, gayret edin" ifadelerini kullandı."Sporcularımızın asker selamı, Mehmetçiğimize güç katıyor"Son zamanlarda pek çok branşta güzel sonuçlar elde edildiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bunlar bizim mutluluk kaynağımız, sporcularımızın asker selamı, sevgi ve saygısı güzel Mehmetçiğimize güç veriyor ve heyecan katıyor" şeklinde konuştu."Tokyo Olimpiyatları bizler için güzel bir hedef"Bakan Kasapoğlu, spor ülkesi olmanın topyekün bir seferberliği gerektirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:"Kadın erkek, genç yaşlı her yaş grubu için çok güzel hedeflerimiz var. Bu hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizler için güzel bir hedef. Modern tesislerimiz var, bu anlamda çok gururluyuz. Yurt dışında katıldığınız uluslararası müsabakalarda ülkemizdeki gibi yeni tesisleri göremezsiniz. Yeter ki spor yapalım, spor yapan toplumların sağlık harcamaları da az oluyor, ruhsal ve fiziksel sağlığa katkı sağlıyor. Sporcu kişiler hoşgörülü ve barışçıl oluyor. İletişimleri kuvvetli oluyor." - ANKARA