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Bakan Kasapoğlu: "Uluslararası gençlik kamplarımızı ertelemiş bulunmaktayız"

Toplantının yapıldığı salon Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

13.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:31
Toplantının yapıldığı salon
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında açıklamada bulundu. (1)
Bakan Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Bakan Kasapoğlu:

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Güncel

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