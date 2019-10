Bakan Kasapoğlu, Ümraniye'de spor tesisi açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesinin kapalı yüzme havuzu ve spor merkezinin açılışını gerçekleştirdi.Necip Fazıl Mahallesi'ndeki açılışa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.Açılışta bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Gençler bizim her şeyimiz. Onların yarınlara hazırlanması için bu tesisler çok önemli. Belediyelerimizle, hükümetimizin tüm kurumlarıyla, el birliğiyle tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Hükümet olarak büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Bursa'da Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan tesisi hizmete açtık. Dün Tekirdağ'daydık ve önemli bir tesisi gençlerimiz için devreye aldık. Şükrediyoruz, hamdediyoruz. Bir yandan şer odaklarıyla uğraşırken diğer yandan milletimize, memleketimize hizmet yolunda ara fasıla vermeksizin el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ulaştırmadan sağlığa kadar, sağlıktan ticarete, sanayiye, spora kadar pek çok alanda devasa yatırımları, ciddi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Dönüşüme, değişime devam ediyoruz. Özellikle gençlik ve spor alanında bugün bir spor tesisini devreye almamız münasebetiyle farklı bir boyuta geçtiğimizin altını çizmek istiyorum.""Pek çok branşta mükemmel tesislerimiz var"Son 18 yılda yaptıkları yatırımlar neticesinde dünyanın en modern statlarının Türkiye'de olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:"Son 18 yılda gerçekleşen spor yatırımlarına baktığımızda dünyanın en yeni, en modern statları ülkemizde. Ülkemizin her köşesinde havuzlarıyla, salonlarıyla, açık kapalı kortlarıyla pek çok branşta mükemmel tesislerimiz var. Bundan sonraki süreçte bir yandan ihtiyaç olan tesislerimizi tamamlayacağımız gibi bu tesislerimizi toplumumuzun tüm kesimleriyle dolduracağız. Bu tesisler, insanların daha etkin, daha verimli kullanmasıyla daha güzel, daha anlamlı oluyor.Sporu tabana yayma politikamıza hızlı bir şeklide devam etmek durumundayız. Bu çerçevede yerel yönetim odaklı spor anlayışımızla hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu vesileyle Ümraniye Belediyesine şükranlarımı ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimler, bu yolda en önemli paydaşımız. Bu tesis pek çok branşı içinde bulundurmasıyla ve halkımıza aralıksız hizmet sunacak kapasiteye sahip olması nedeniyle önemli bir tesis. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi yeni havuzlarımızı da en yakın sürede belediyemizle birlikte tamamlayacağız. Şimdiden gençlerimize, yarınlarımıza hayırlı uğurlu olsun.""Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz"Gelecek yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretmeyi hedeflediklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, şunları ifade etti:"Yüzme, bizim en önemli projelerimizden biri. İkinci 100 günlük planımızda 100 günde 100 bin kişiye yüzme öğreteceğiz diye hedef koyduk. Baktık ki halkımızın bu konudaki teveccühü çok fazla, bu 100 günlük hedefi aşarak tamamladık. Fakat yeni bir hedef koyduk temmuz ayında, önümüzdeki yıl sonuna kadar 1 milyon kişi hedefi koyduk. Bu havuzlarla birlikte 1 milyon hedefini de ciddi şekilde aşacağız. Ülkemizin her tarafı denizle çevrili. Deniz olmayan yerlere havuz götüreceğiz, yazları mobil havuzlarla 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemize belediyelerimizle birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ümraniye'den, ülkemizin dört bir yanından bayrağımızı temsil eden uluslararası alanlarda, olimpiyatlarda şampiyonları çıkaracağız."Kadınların sporun tabana yayılmasında en önemli faktörlerden biri olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Kadınlarımız bizim için çok önemli. Çok güzel salonlarımız var. Kadın odaklı spor stratejimizde sporu tabana yaymada çok başarılı ve etkin sonuç alacağımıza inanıyorum. Kadınlarımız lütfen, gençlerimizle, çocuklarıyla bu tesisleri gece gündüz demeden doldursun. Gerekli tüm ihtiyaçları yerine getirmeye hazır olduğumuzu taahhüt ediyorum. Her şey insan için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan itibaren spora ve sporcuya verdiği değeri hep birlikte İstanbul'da yaşadık. AK Parti'nin ışığıyla bu gelişim, dönüşüm ülkemizin dört bir yanına yayıldı. En ücra köşelerimizde dahi çok devasa, mükemmel tesisler var. Gerek belediyelerimizle gerekse yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, kulüplerimizle, federasyonlarımızla bu başarıları yukarılara taşıyacağız.""Ümraniye'yi basketbolda öncü hale getireceğiz"Basketbolun kendileri için çok önemli bir branş olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "10 bin pota projemiz var. Basketbol bizim için önemli bir branş. Ümraniye'nin tüm bölgelerinde basketbol imkanlarını artıracağız. El birliğiyle Ümraniye'yi basketbolda öncü hale getireceğiz. Bu tesisin bugüne gelmesinde emeği olan eski Belediye Başkanı Hasan Can'a, bugünlere getiren Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a ve ekibine, tesisin inşasında alın teri döken, gayret harcayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ise "Ümraniyelilere bu hizmeti sunan Belediye Başkanı'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.Yıldırım: "Ümraniye'yi spor şehri haline getirmek istiyoruz"Açılışta konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'yi spor şehri haline getirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Sportif yatırımlarımızdan biri olan yüzme havuzu ve spor merkezinin çalışmalarını tamamladık. Göreve geldiğimiz günden beri tercih edilir bir Ümraniye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitime, kültüre ve sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. Halka dokunan, pozitif katkılar sunan projeler üretiyoruz. Kaliteli hizmet anlayışıyla, tecrübemizle bunları ilçemize yansıtmaya çalışıyoruz. Bu tesisimiz gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak ve spor alışkanlığı kazandıracaktır. Sayın Bakanımızın destekleriyle dört yüzme havuzuna daha kavuşacağız. İlçemize ve ülkemize profesyonel sporcular yetiştirmek, Ümraniye'yi spor şehri haline getirmek istiyoruz."Yıldırım, konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu'na üzerinde Arapça besmele yazan bir hat eseri hediye etti.Judoculardan Mehmetçik'e selamAçılış öncesi gösteri yapan judo takımı, Türk bayrağı açtı.Asker selamı da veren genç judocular, daha sonra ay-yıldızlı bayrağı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye etti.Kurdele kesiminin sonrasında Bakan Kasapoğlu, tesisi gezerek incelemelerde bulundu.