Bakan Kasapoğlu Ünlü'nün Ailesine Taziyede Bulundu

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün hayatını kaybeden eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü'nün ailesine TBMM'de düzenlenen tören öncesinde taziyede bulundu.Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi. TBMM'deki tören öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ünlü'nün ailesine taziye dileklerini iletti. - ANKARA