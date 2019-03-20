Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği

İSTANBUL DHA <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/genclik-ve-spor-bakani/' title='Gençlik ve Spor Bakanı'>Gençlik ve Spor Bakanı</a> Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva'da kamp yapan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/a-milli-futbol-takimi/' title='A Milli Futbol Takımı'>A Milli Futbol Takımı</a>'nı ziyaret etti.<br><br> <a class='keyword' href='/hasan-dogan/' title='Hasan Doğan'>Hasan Doğan</a> Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde <a class='keyword' href='/arnavutluk/' title='Arnavutluk'>Arnavutluk</a> ve Moldova maçları öncesinde kampta bulunan <a class='keyword' href='/a-milli-futbol-takimi/' title='A Milli Futbol Takımı'>A Milli Futbol Takımı</a>'na yapılan ziyarette Teknik direktör <a class='keyword' href='/senol-gunes/' title='Şenol Güneş'>Şenol Güneş</a> ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/turkiye-futbol-federasyonu/' title='Türkiye Futbol Federasyonu'>Türkiye Futbol Federasyonu</a> (TFF) Başkanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/husnu-gureli/' title='Hüsnü Güreli'>Hüsnü Güreli</a>'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi.<br><br>Ay Yıldızlılar, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.