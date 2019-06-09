Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'in açıklamaları

Bakan Kasapoğlu: İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah

"Sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra yapabiliyorsunuz"





Olgucan KALKAN/ KONYA - A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Milli takımımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa'yı yendi. Çok büyük bir başarıya imza attı. Başta oyuncularımızı, hocamızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine de teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah. Çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"SIRTINIZDA AY YILDIZ, GÖĞSÜNÜZDE İNANÇ OLDUKTAN SONRA YAPABİLİYORSUNUZ"

Fransa'nın güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "1 milyar Euro'yu aşkın Fransa'nın bütçesi var. Sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyorsunuz. İnşallah başarılarla hep birlikte her branşta yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu son olarak, "Futbolcularımızla kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da gayet inançlılar, gayet motiveler. İzlanda maçında da heyecanla, coşkuyla millet olarak destekleyeceğiz ve başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

TFF Başkanı Özdemir: Konya bize uğurlu geldi

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak teşekkür ettiğini dile getiren TFF Başkanı Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanım telefonla aradı, teşekkür etti. Oyuncularımızı kutladı, Şenol hocamızı kutladı. Maçı başından sonuna kadar izlemiş. Kendisine can-ı yürekten teşekkür ediyorum. Çok önemli bir maç. Grubumuzdaki en önemli maç. 9 puan olduk ve grupta lideriz. Önümüzde önemli olan bir İzlanda deplasmanımız var. İnşallah oradan da galibiyetle döneriz. Sayın Bakanım da söyledi, Konya seyircisine teşekkür ediyorum. Oyuncularımız ve hocamız Şenol Güneş ile iyi bir birliktelik oldu. Büyük bir cesaretle büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli takımın Konya'da oynadığı maçlarda iyi bir karnesi olmasıyla ilgili gelen bir soruya Özdemir, "Konya'da bugüne kadar hep yüzümüz güldü. Konya bize uğurlu geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmaya çalışacağız" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA