Kaynak: İHA

Bakan Kasapoğlu: "Yeni tesisler kuracağız ve bunları lokal hale getireceğiz. Daha butik hale getireceğiz. Bakanlığımıza ait tesisleri 7/24 açma kararı aldık""Gençlerimiz için bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız"İZMİR - Üniversitelerde hayata geçecek olan ve ilki Ege Üniversitesinde olan gençlik merkezi protokolünü imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimiz için bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Üniversite Gençlik Merkezi Genç Ofis Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İşbirliği Protokolü Ege Üniversitesinde imzalandı. Protokol törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız , Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tayfun Timinci ve akademisyenler katıldı. Üniversitenin senato salonunda gerçekleşen protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Prof. Dr. Rektör Budak'ın heyecanı, sanata, spora verdiği desteği ile örnek bir kişi olduğunu belirterek, projelerini de çok anlamlı bulduğunu ifade etti. "Bütün imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" Tüm üniversiteler ile entegrasyon sağlamanın zorunlu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Biz her alanda üniversitelerle işbirliği yapmak zorundayız. Hem spor yatırımları hem gençlik yatırımlarında üniversitelerimiz çok önemli. Bundan sonra da gerçekleştirdiğimiz projelerde üniversitelerimizi baz alacağız. Onların paydaşlığı ve görüşleri çok önemlidir. Bizim gençlik merkezlerimiz var. Gençlerimiz sanatsal, kültürel birçok faaliyet gerçekleştiriyorlar. 'Artık bunları üniversitelere taşıyalım' diye fikir geliştirdik. Bunu Rektörümüze anlattığım da heyecan duydu ve ilk gençlik merkezimizin açılış protokolünü bugün Ege Üniversitesi'nde imzalayacağız. Gençlik Merkezi gençlerle irtibat ve köprümüz demektir. Gençler için imkanlar demektir. Bu tür imkanlarla birlikte kendilerini geliştirme ve ileriye hazırlamada hem bizim sorumluluğumuz var hem de gençlerimize inanıyorum. Bizim bakanlık olarak tüm imkanlarımız gençlerimiz için, üniversitelerimiz için ve bunları seferber etmek için hazırız. Spor salonlarının yenilenmesi, yeni tesislerin yapılması, gençlerin projelerinin desteklenmesi noktasında her türlü katkıya hazırız. Akademisyenlerin hazırlayacağı her türlü projelere de destek olma noktasında yanınızdayız. Hem genç ofisin hem de Ege Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerle işbirliklerini artıracağız. Üniversiteler ve akademisyenler olmazsa olmazımızdır. Hep birlikte bu ülkeyi, hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu. "Açık çek veriyoruz" Spor alanında tesisleşme noktasında Türkiye 'nin önemli noktada olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Kasapoğlu , "Maalesef toplumumuzda spor alışkanlığı yeteri kadar yok. Bu kültürü yaymak zorundayız. Bu ruhu aşılamada biz bakanlık olarak tesisleri yaygınlaştırmak noktasında adımlar atıyoruz. Yeni tesisler kuracağız ve bunları lokal hale getireceğiz. Daha butik hale getireceğiz. Bakanlığımıza ait tesisleri 7/24 açma kararı aldık. Çünkü insanlar vakitten şikayet ediyorlar. Biz de açık çek veriyoruz, 'gelin gündüz vakit bulamıyorsanız gece gelin, salonumuzda basketbol oynayın, yüzün' gibi alternatiflerimiz var. Hem salonlarımız hem gençlik merkezlerimiz her zaman hizmetinizde olacak. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bu ülkenin umudu, insanlığını umudu gençlerimizdir" dedi. Bakan Mehmet Kasapoğlu Ege Üniversitesi kampüsündeki eksik olan noktaları da hızla tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun göreve gelir gelmez Spor Toto-Ege Üniversitesi işbirliği protokolü kapsamında 2 milyon TL'lik bütçe ile üniversitenin spor alt yapı tesislerinin onarım çalışmalarını başlattıklarını ifade etti. Yeni bir protokole imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Budak, "Üniversitemize, Bakanlığımızın maddi ve manevi destekleri ile bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. 81 ilden gençlerimiz üniversiteyi kazanmak, diploma sahibi olmak, yaşamlarını şekillendirmek amacıyla gençliklerinin en güzel yıllarını üniversite ortamında geçiriyorlar. Gençlerimizin bu anlamlı zamanlarını bedenen, ruhen ve zihnen tam bir bütün olarak kendilerini gerçekleştirmek için kullanmalarını istiyoruz. Gençlerimiz gelecekteki ülkemizin aydınlık yarınları, her alanda yetkin, sosyalleşmeyi ve liderliği benimsemiş, çevresini ve ülkesini daha ileri götürmek ülküsünü güden kişilerdir. Bu anlamda büyük bir boşluğu doldurabileceğini düşündüğümüz Gençlik Merkezi Projesi ile ilki yaşıyoruz" diye konuştu. "Gençlerin yeteneklerini üst düzey hale getirecek" Genç Ofis projesinin bir başka amacının da gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yetenekleri üst düzey hale getirecek imkanları sunmak olduğunu dile getiren Necdet Budak, "Zira hepimiz bilmekteyiz ki, insan, gerçek bilgiye ulaşabilmek için sanatın arındırıcı etkisine muhtaçtır. Bu bağlamda yorumlayabileceğimiz gönül erlerimizin anlatıları açıktır: Onlara derler ki, "Gerçek bilgiye ancak ruh ve beden terbiyesi ile ulaşılır." Spor, beden terbiyesinin önemli bir unsurudur. Beden terbiyesi ve estetiği ruhu harekete geçirir. Yaşama sevinci artar. Bu yüzden öğrencilerimizin ve gençlerimizin, modern dünyanın buhranlı yapısı içerisinde bilgi üretebilmesi ve var olan bilgiyi içselleştirebilmesi için sanatsal faaliyetler içinde bulunması elzemdir. Tüm bu önemli projelerin yanı sıra Sayın Bakanımızın maddi destekleriyle öğrenci topluluklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli malzemeler temin edilmiş olup birazdan dağıtımı gerçekleştirilecektir. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önem doğrultusunda, Sayın Bakanımızın bizlere, üniversitelere ve gençlere göstermiş olduğu bu alaka ve desteklerinden dolayı, bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Projelere destek istedi Ege Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın beklentilerini karşılamak ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak adına dünya üniversiteleri arasında ilk 500 değil ilk üç yüzde olmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Budak, üniversitenin birçok alanda imza attığı başarıları da anlattı. Ege Üniversitesi olarak 200 milli sporcuları da olduğunu sözlerine ekleyen Budak, kendisinin de hem basketbol hem futbol lisansı alarak öğrencileriyle aynı takımda oynadığını, amaçlarının spor, bilim ve eğitimin iç içe olduğunu göstermek ve çeşitli bağımlılıklardan toplumun, gençlerin kurtulmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Budak ayrıca, birçok projeleri olduğunu belirterek Bakan Kasapoğlu'ndan destek istedi. Zeybekci ile birlikte öğrencilerle sohbet ettiProtokolün imzalanmasının ardından, aile fotoğrafı çektirildi. Protokolün ardından üniversitede Fırat Çakıroğlu Dersliğini açan Bakan Kasapoğlu, bakanlık tarafından öğrencilere tahsis edilen hediyeleri de dağıttı. Kampüsü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile yürüyerek gezen Kasapoğlu, öğrencilerle de sohbet ederek sorunlarını dinledi.