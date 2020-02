Bakan Kasapoğlu, yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı'nda incelemelerde bulundu (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenme çalışmaları tamamlanan ve yarın açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nda incelemelerde bulundu.Bakan Kasapoğlu ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tesisi gezdi.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Heyecanlı olduğumuzu ifade etmek isterim çünkü hakikaten İstanbul'umuz ve ülkemiz için çok anlamlı, sembol bir tesisi spor camiamıza kazandırıyoruz. Bu bizim için önemli bir heyecan ve mutluluk. Bu tesis ile yanında bulunan diğer sportif tesisler, buranın tamamen bir spor vadisi olduğunu bizlere gösteriyor. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hizmete alacağımız Burhan Felek Atletizm Stadı'nın İstanbul'umuza ve spor camiamıza çok önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Modernize edilen tesisin dünya standartlarında olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Burada sadece atletizm değil, diğer branşlarda da antrenmanların gerçekleştirilebileceği salonlar var. Bununla birlikte kitap ve kahvemiz var. Gençlerimizin gelip ders çalışabileceği, sohbet edebilecekleri bir alan. Buranın diğer özelliği de yaşayan bir tesis olması. 7-24 halkımızın hizmetine açacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı her yaştan insanımızı buraya bekliyoruz. İnşallah burada yarınların şampiyonlarını, yıldızlarını yetiştireceğiz. Yarın inşallah burada ülkemize sportif anlamda katkı sağlamış şampiyonlarımız bizimle birlikte olacak. Atletizm camiasından ve diğer branşlardan sporcularımız, yöneticilerimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle burayı hizmete alacağız. Tüm İstanbul'umuza, milletimize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."Spora ve gençlere yatırımlarının aynı hızda devam edeceğinin altını çizen Kasapoğlu, "Özellikle İstanbul'umuzda bitmek üzere olan yeni tesislerimiz var. Buralar yaşayan tesisler olacak. Halkımız burada gece yürüyüşü yapabilecek. Sporcularımız gece gündüz, hafta sonu da dahil olmak üzere antrenmanları için burada çalışacaklar. Pek çok anlamıyla yaşamın tam merkezinde bir tesis olarak halkımıza hizmet edecek. Özellikle bakanlık olarak yeni hizmet anlayışımız gereği tesislerimizin, stadı, havuzu, salonları ve antrenman sahalarıyla 7-24 canlı olmasını arzuluyoruz. Sporu tabana yayma çalışmalarımız, özellikle yerel yönetimlerimizle gerçekleştirdiğimiz bu politika çerçevesindeki faaliyetlerimiz bizler için çok önemli. Bu tesisimizin de politikamıza çok güçlü bir destek sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.Bu tesisin, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi için de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Buradaki havuzumuz, Üsküdar ve diğer ilçelerdeki yüzme öğrenmek isteyen herkese hizmet verecek. Yüzme branşında performans noktasında çalışmaları olan sporcularımıza hizmet verecek. Halkımızın her tesisle iç içe olmasını çok önemsiyoruz. Sadece sportif başarı noktasında değil. Tabii ki o da bizim için önemli ama halkımızın bu tesisleri sahiplenmesi, gece-gündüz ayrımı gözetmeksizin günlük sporlarını yapmaları, bu kültürü yaygınlaştırma adına bizlere çok önemli katkılar sağlayacaktır. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' bizim en önemli projelerden biri. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yüz günlük eylem planında, '100 günde 100 bin kişi' demiştik. Orada gördüğümüz teveccüh, bu yıl rakamı 1 milyona çekmeyi bize gerekli kıldı. İnşallah bu yıl rakamı 1 milyonun çok üzerinde tamamlayacağız. Yüzmenin insanımıza zihinsel, bedensel ve ruhsal anlamda kattıklarını hepimiz biliyoruz. Sporu tabana yayarak sağlıklı bir toplum olma noktasında önemli bir aşamayı da inşallah gerçekleştireceğiz."FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un da dün tesisi gezdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Buradan yetişmiş hakemlerimiz var. Dün hakemlerimiz geldiler, ben de televizyondan izledim. Onlar da bu tesisin yeniden kazandırılması nedeniyle mutlu olmuşlar. İnşallah buradan pek çok branşta ülkemizi gururlandıracak yıldızlar yetiştirmede ümitli olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sporu birkaç branştan ibaret saymıyoruz. 64 farklı branşa bakanlık olarak destek veriyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında çok ciddi bir tesisleşme hamlesini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve güçlü liderliğiyle gerçekleştirdik. Bundan sonra elbette gerekli tesis eksikliklerimizi tamamlayacağız. Yeni ve en modern tesislerimizle halkımızı buluşturacağız." şeklinde görüş belirtti."Tesislerimizde halkımızı iç içe görmek, halkımızın bu tesisleri verimli kullandığını görmek, bizleri çok mutlu edecek." açıklamasını yapan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:"Her yanı yetenek dolu ülkemizin gençlerine güveniyoruz. Gençlerimiz en büyük ümidimiz ve gücümüz. Gençlerimizdeki yetenekleri keşfetme adına yetenek tarama projemiz var. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon 200 bin gencimizin yeteneklerine yönelik ilkokul 3. sınıflarda bir tarama yapmıştık. Bu yıl mart ayında yeni taramayı 1 milyon 300 bin çocuğumuzla gerçekleştireceğiz. Başarıyı tesadüfe bırakmadan, gençlerimizi destekleyerek ve her türlü imkanı onların önüne sererek yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Tesisimizin Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza, ülkemize, spor camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah yarın İstanbulluları tesisimizin açılışına bekliyoruz."Bakan Kasapoğlu ve Vali Yerlikaya masa tenisi oynadıBakan Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın açılışı gerçekleştirilecek Burhan Felek Atletizm Stadı'nda diğer spor branşlarının da yapılabileceği salonları gezdi.Kasapoğlu ve Yerlikaya, tesis içinde yer alanda bir salonda masa tenisi oynadı.