Bakan Kasapoğlu, Ytb 2018 İstişare Toplantısı'na Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "1960'ların ilk yıllarında Avrupa'ya giden Türklerin Avrupa'nın bugünkü inşasında önemli rolleri ve büyük emekleri vardır." dedi.Bakan Kasapoğlu, Swissotel? Ankara'da gerçekleştirilen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 2018 İstişare Toplantısı'nda, "Yurt dışında eğitim ve gençlik" konulu panelde konuştu."Birlik ve beraberliği ne kadar güçlü tutarsak, geleceğimizi o kadar güvence altına almış oluruz." diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Bugün bu salonda bu birlik ve beraberlik ruhunu görmek de beni oldukça mutlu etti. Önümüzde, yalnız Avrupa'da yaşayan Türk gençliği için değil, bütün dünya için insanlığın geleceği için sorulması gereken bir soru var: 'Nasıl bir gençlik tasavvuru?" ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, dünyanın savaşlar ve zulümler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca mülteci ve göçmenin hareketliliği ile karşı karşıya olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Ne yazık ki uluslararası kuruluşların da buna çözüm olacak bir pozisyonları mevcut değil. Bu yönüyle bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerin yapısını eleştiren 'Dünya 5'ten büyüktür.' söylemi, bu adaletsizliğin gözler önüne serilmesi bakımından bütün dünya halklarının vicdanında karşılık bulmuştur.Dünya, geçtiğimiz yüzyılda iki büyük savaş gördü. Özellikle ekonomik ve insan kaynakları açısından bir tür yıkım olarak da nitelendirilecek olan 2. Dünya Savaşı sonrasında, Almanya özelinde kıta Avrupa'sının bu durumdan kurtulmak için 'Bir günde 25 saat çalışmalıyız." motivasyonu önemli bir motivasyondu. Bu çerçevede Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere işçi statüsünde birçok göçmen Avrupa ülkelerine geldi. Türkiye de bu ülkelerden biriydi. 1960'ların ilk yıllarında Avrupa'ya giden Türklerin Avrupa'nın bugünkü inşasında önemli rolleri ve büyük emekleri vardır."Türkiye olarak bu çabayı önemsediklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Aslında ana vatanından uzakta, hem özünü yitirmeyen bir toplum olarak kalabilmek hem de içinde yaşadığı ülkeyle entegrasyon problemi yaşamadan bunu başarabilmek zor bir meseledir.Avrupa'ya yerleşen Türkler bunu hakkıyla gerçekleştirmiştir. Bu kaynaşma ve bütünleşmede şüphesiz sizlerin gayretleriyle oluşturulan sivil toplum kuruluşlarının etkisi büyüktür. 'Biraz para kazanıp çocuklarımızın geleceğini kurtarayım, tez zamanda ülkemize döneceğim.' düşünceleriyle gelinen Avrupa ülkelerinde, bugün üçüncü, dördüncü neslimiz bulunuyor.Göç edenler, birgün mutlaka dönmeyi hayal ederler ama gerçekler hep başkadır. Günümüzde Avrupa'da doğan, büyüyen, okuyan Türk gençleri artık oralarda ticaret ve siyasette de söz sahibi olmakta, kendilerine biçilen rolleri kabul etmeyerek, bulundukları ülkenin aktif vatandaşları olma çabası içine girmektedirler.""Aktif vatandaşlık bilinci bu anlamda oldukça önemli"Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışında yaşayan gençleri medeniyetler ve kültürler arası bir köprü olarak gördüklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Arada duvarların olduğu bir çağda değil, medeniyetlerin, kültürlerin iç içe olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Onların bulundukları ülkelerde kurdukları dostlukları ve ilişkileri kıymetli buluyoruz. Biliyoruz ki bu gençlerimiz, uğruna ter döktükleri ülkeler ve milletler nezdinde de oldukça kıymetli.Bu bize gurur veriyor.Bugün bazı ülkelerde Türklerin belli başlı yerlerden milletvekili seçildiğini görmek bizleri mutlu ediyor, ancak bunun yeterli olmadığını, o partilerin tüm kademelerinde etkin olmakla ilgili çalışmalar yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz ülkemizde gençlerin her alanda ekonomik, sosyal ve siyasal katılımını önemsiyor, bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Aktif vatandaşlık bilinci bu anlamda oldukça önemli. Aynı duyarlılığı sizlerin de göstermesi ve gençliğin katılımını önemsemeniz gerekiyor.Şunu kabul etmemiz gerekir ki sivil toplum kuruluşları katılımın en önemli unsurudur. Bulunduğunuz ülkelerde sivil çalışmalara önem vermeniz ve gençleri de bu alana yönlendirmeniz çok önemlidir.İlk giden vatandaşlarımızın geri dönme hayaliyle kurdukları dernekler, orada o zamanlar ve hatta şimdi de çok anlamlı işlevler yerine getirmektedir. Ancak yeni neslin 'Artık geri dönmeyeceğiz, biz buralarda var olacağız.' düsturuyla o ülkenin siyasetine, ekonomisine ve sosyal hayatına katılım araçlarından azami ölçüde faydalanmamız gerekmektedir.""Sizler için elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz"Yurt dışındaki gençlere yönelik, "Oralarda doğup büyümüş olsanız da kökünüz ve medeniyetiniz memleketinize ait." ifadesini kullanan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Öz vatanınızdan uzakta çalışırken, okurken ve bir şekilde hayatınızı idame ettirirken, yalnız şahsınızı değil, her biriniz ayrı ayrı ülkemizi temsil eden bir sancak gibi olduğunuzu unutmamalısınız. Bulunduğu ülkeye aidiyet hissedip emek verirken, bir yandan da geçmişle bağlarınızı diri tutmak, gelecek adına daha sağlam ve kuvvetli adımlar atmanızı sağlayacaktır.Bakanlık olarak bizler, sizler için elimizden gelen her şeyi yapma gayretindeyiz. Çünkü zor ve ağır bir durumu başarmaya çalışıyorsunuz.Yaşadığınız sıkıntılara, sizlerin durumunuza en ince detayına kadar vakıf olmaya çalışsak da kendi mesele ve ihtiyaçlarınızı en net biçimde ifade edebilecek olan sizlersiniz. Çözüm ve destek konusunda sizlerle yol arkadaşlığı yapacak ve size kaynak sunacak olan da bizleriz."Konuşmasında sivil toplum kuruluş (STK) yetkililerine de seslenen Kasapoğlu, "Sizler STK temsilcileri olarak oradaki yeni nesillere öz vatanlarını ve Türkiye'yi sevdirmek durumundasınız." ifadesini kullandı."Kayıp nesiller hepimizin vicdanını sızlatır"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Yaz tatillerinde bulunduğu ülkeden çocukları ve torunlarıyla gelip, Yozgat'ın, Kayseri'nin köylerine, doğdukları yere özlemle, hasretle giden vatandaşlarımızın çocukları, Türkiye yalnız o köyden ibaretmiş gibi bir algıya kapılabilirler.Fransa'dan, Almanya'dan, Belçika'dan gelen çocuklar o köyden çıkmazlar ya da ziyarete geldikleri kasabalarda kendilerine cazip gelecek herhangi bir faaliyetle karşılaşmazlarsa bir sonraki yıl Türkiye'ye gelmek istemeyecek ya da gönülsüz bir şekilde gelme zorunda kalacaklar.Onun için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızla birlikte elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Sizden de beklentimiz, gençlerimizin içinde bulunduğu ülkeye katkı sundukları, değer kattıkları ve orada vazgeçilemez oldukları hissini onlara samimiyetle yaşatmanızdır.Arada kalmış, ne oralı ne buralı olabilmiş kayıp nesiller hepimizin vicdanını sızlatır.Evlatlarımıza, gençlerimize bunu yaşatmayalım.Bizler burada, sizler orada bir iş birliği sağlayıp gençlerimizi bu hisse mahkum etmemenin mücadelesini verelim.Orada 'gurbetçi', burada 'Almancı' hisseden her bir gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır."İslam alimlerinin ve Endülüs Devleti'nin batı medeniyetinin oluşum sürecinde rolünün büyük olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları aktardı:"Ben inanıyorum ki Avrupa'daki gençlerimiz kendilerine sunulan fırsatları iyi değerlendirip, önlerine konulan engelleri aşma motivasyonunu ve öz güvenini kazanırlarsa Batı medeniyeti karşısında yeniden bir başka medeniyetin başlangıç tohumlarını atacaklardır. Kendi içindeki bir medeniyeti iyi analiz eden bir kültür bugün karşımıza evrensel değerlerin temsilcisi olarak çıkmaktadır. Avrupalı Türkler de bu yönüyle Batı medeniyetinin kodlarının içinde bulunmaktadırlar ve kendi değerleriyle bu kodları analiz edip bizlere bir yön gösterme fırsatıyla da karşı karşıyadırlar. Bu önemli karşılaşmayı fırsata çevirmek için gerekli olan öz güven ihtiyacını destekleyecek her türlü çabada yanınızdayız."Yurt dışında yaşayan gençler için şu ana kadar neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, görüşlerini şu şekilde paylaştı:"Hükümetimiz yurt dışındaki gençlerimizin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede YTB, kuruluş amacı doğrultusunda yurt dışındaki gençlerimiz için önemli çalışmalar yürütüyor.Biz de Bakanlık olarak yurt dışındaki gençlerimizin ülkemizi, kültürümüzü, manevi değerlerimizi tanımaları ve aidiyet bağlarının güçlendirilmesi için birçok proje yürütüyoruz.Bakanlığımızın YTB ile organize ettiği ve yurt dışındaki gençlerimizin katılımına açık gençlik kamplarımız var. 440 gencin katılımıyla Yurt Dışı Türkler Kampı adıyla bir kamp gerçekleştirdik. 'Uluslararası Alanda Gençlik ve Kültürlerarası Diyalog' projesine katılan gençlerimiz, ülkemizi ziyaretlerinde yeni tecrübeler elde ediyor.Yine 'Uluslararası Vizyon ve Bellek Yolculuğu' isimli bir başka projemizle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşı gençlerimizin, Türkiye'yi daha iyi tanımalarını temin ediyoruz."Ülkesinden uzakta doğan ve yetişen gençlerin kendi kültürel değerlerini yerinde görmelerini önemsediklerini dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale Savaşları'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitlerini anmak amacıyla geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. 'Gençlerin Öz'e Yolculuğu: Türkiye' projesiyle yurt dışında yaşayan, ülkelerini tanıma fırsatı elde edememiş gençlerimize yönelik programlar düzenliyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, uluslararası gelişmeler karşısında daima Türkiye'nin yanında yer aldığını hepimiz biliyoruz.Türkiye'den uzakta onu yaşayıp yaşatmaya gayret ediyor, Türkiye'nin ayağına taş değse kilometrelerce ötede gam çekiyorlar." ifadelerini kullandı."Biz bir büyük aileyiz"Türk gençliğinin 15 Temmuz'daki hain kalkışma karşısında sergilediği duruşu da öven Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Gençlerimiz, 15 Temmuz gecesi ülkemize ve milletimize karşı gerçekleştirilen hain kalkışmaya karşı yine milli duruşlarını örnek bir şekilde gösterdiler ve hem Türkiye'nin hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında saf tuttular.Hepsine minnet ve şükran borçluyuz.Başta da ifade ettiğim gibi biz bir büyük aileyiz ve bizi güçlü kılan birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Bu beraberliğimizin pekişmesi ve daha güçlü bir Türkiye için yol haritası hazırlamak üzere burada istişare ediyoruz.En kısa zamanda Uluslararası Gençlik Çalıştayı düzenlemek öncelikli planlarımız arasında. Bu çalıştay ile yurt dışı gençlik STK'larımızın temsilcileriyle ülkemizdeki gençlik teşkilatlarının yöneticilerini bir araya getirerek, çalışmalarımıza yön verecek bir strateji belgesi hazırlayacağız. Bakanlığımızın ilgili birimlerinde yurt dışındaki gençlerimizin staj yapabilmeleri ve böylece kurumsal işleyişi öğrenerek kamu idaresi hakkında nitelikli bilgiye ulaşmalarını sağlayabiliriz.Bakanlık olarak imkanlarımızı zorlayarak uluslararası gençlik merkezleri kurmak ve bu merkezlerde gençlerimize hizmet vermek istiyoruz.""Burada yalnızca Gençlik ve Spor Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir gençlik çalışanı, bir gençlik gönüllüsü olarak karşınızda bulunuyorum." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Yurt dışında eğitimlerini sürdüren gençlerimizin ülkemizle bağlarını sağlamlaştırmayı ve kariyer planları için ülkemizin kurum ve kuruluşlarını yakından tanımalarını sağlamak da yine hedeflerimiz arasında. Tüm bu saydığım çalışmaları yaparken hep şu gerçeğin farkındayız; gençlik için ne yapsak az kalacaktır.İşte bu sebeple bugün burada bu istişare toplantısını gerçekleştiriyoruz.Yeni yapılacak çalışmaların yetkinliği için buradan çıkacak sonuçlar çok büyük önem taşıyor."