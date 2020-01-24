Haberler » Güncel » Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız - Haber

Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum" dedi.

24.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:06Bakan Koca: 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahadayız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum" dedi.

Bakan Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bakanlık olarak tüm birimlerimizle, 112 Acil ve UMKE ekiplerimizle sahada olduğumuzu bildirmek istiyorum."



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, fahrettin koca, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:03  KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı
23:03  Milletvekilinden sahte zirai ilaç ve gübrelere karşı etkin mücadele için yasa teklifi
23:03  Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde açılan basın anıtında isim tartışmaları
23:03  Cami cemaatine vaaz yerine deprem semineri verildi
23:08  ABD Başkan Yardımcısı Pence Roma'da
24.01.2020 23:16:36