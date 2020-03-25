Bakan Koca: "15 hastamız hayata veda etti, bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti.
25.03.2020 23:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi. - ANKARA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel