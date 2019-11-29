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Bakan Koca: 17 bin 689 sözleşmeli personel alımını başlatıyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını belirterek, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz" dedi.

29.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:37Bakan Koca: 17 bin 689 sözleşmeli personel alımını başlatıyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını belirterek, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini hemen başlatacaklarını belirtti. Koca, kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından alımları Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacaklarını kaydetti. Bakan Koca, "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni ve teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.  Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitelerinden takip edilebilir" açıklamasını yaptı.



Sağlık

Kaynak: DHA

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