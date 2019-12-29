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Bakan Koca: "2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili uçakla Türkiye'ye getirildi"

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralının Türkiye'te getirilmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hava alanında basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen...

29.12.2019 22:37 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:40
'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralının 'te getirilmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hava alanında basın mensuplarına açıklama yapması ANKARA - Somali'nin başkenti Mogadişu'da güvenlik noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 2 Türk'ün cenazesi ile yaralananlardan 16'sını tedavi için Türkiye'ye getiren uçak Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili'nin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Bakan Koca:

fahrettin koca, Türkiye, Somali, Güncel

Kaynak: AA


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