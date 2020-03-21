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Bakan Koca: 21 can kaybımız var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle tedavi altında bulunan 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

21.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:10
Bakan Koca: 21 can kaybımız var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle tedavi altında bulunan 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.Koca hasta sayısının ise 947'ye ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini  kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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