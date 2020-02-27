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Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi (2)

DİLUCU SINIR KAPISI'NDA İNCELEME YAPTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerini tamamladıktan sonra helikopterle Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na gitti.

27.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:23Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi (2)

DİLUCU SINIR KAPISI'NDA İNCELEME YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerini tamamladıktan sonra helikopterle 'ın ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na gitti. Vali Enver Ünlü, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, Iğdır Sağlık Müdürü Caner Tazegün, Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan tarafından karşılanan Bakan Koca, sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Sınırdan geçişler ve koronavirüs ile ilgili tedbirler hakkında bilgi alan Bakan Koca, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Özkan AYDIN/IĞDIR,



fahrettin koca, Aralık, Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

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