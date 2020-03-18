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Bakan Koca: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.

18.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:28
Bakan Koca: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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