Bakan Koca: "65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

10.06.2020 20:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
"Hekimlerimize, hemşirelerimize, bütün sağlık personelimize riskleri göze alaak verdikleri özverili hizmet için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız"
"Salgının seyrini günbegün takip eden il sağlık müdürlüklerimizi, 81 ilimizde hastalığın izini süren filyasyon ekiplerimizi gelinen nokta için kutluyoruz"
"Salgınla mücadelede 83 milyon birlikte sahip olduğumuz başarı, temeli bugüne kadar gerçekleştirilmiş büyük sağlık yatırımları olan vizyoner bir liderlikten güç alan bir başarıdır"
Sağlık Bakanı Koca: "65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü." Bakan Koca: ’65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma...

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Haber
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Haberler››Güncel››Bakan Koca: '65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:59: Şili'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 500'e yaklaştı - Haber 20:59: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Mahkemenin kararından sonra turizm... - Haber 20:58: Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü - Haber 20:58: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo daha ağır olur - Haber 20:58: Son dakika haberleri... Karabük Eflani ilçesinde 2 köy karantinaya alındı - Haber 20:41: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar - Haber 20:14: Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı - Haber 16:42: Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber