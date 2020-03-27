Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.
27.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle bir telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüs önlemleri değerlendirildi.
Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Korona virüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" dedi.
(İHA)
Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Korona virüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel