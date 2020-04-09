Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BAKAN KOCA 829 SİSMİK İZOLATÖRLE GÜÇLENDİRİLEN BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMETE...

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı.

09.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:55
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen özellikleriyle hizmete açıldığını açıkladı. Bakan Koca hastanenin açılış haberini sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.
Bakan Koca'nın paylaşımında "829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun". ifadeleri yer aldı. BAKAN KOCA 829 SİSMİK İZOLATÖRLE GÜÇLENDİRİLEN BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMETE...

Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara Üniversitesi, Pendik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BAKAN KOCA 829 SİSMİK İZOLATÖRLE GÜÇLENDİRİLEN BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMETE... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! Artık özel hastaneler de ücret alamayacak
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

01:18: New York Times: "Koronavirüs salgını Suud hanedanına sıçradı" - Haber 01:14: SUT'ta değişiklik yapılmasına dair tebliğle Kovid-19'a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil... - Haber 01:14: ABD, Irak'taki kuvvetlerini yeniden konuşlandıracak - Haber 01:10: Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ne "Sokotra Valisi'ne suikast girişiminde bulunma" suçlaması - Haber 01:06: Kırıkkale'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber