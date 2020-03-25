Bakan Koca: "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.
25.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:19
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarıSağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.(2)
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Politika