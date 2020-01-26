Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem bölgesindeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundular.İki bakanın ardından son durumla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurtarma çalışmalarında ortaya çıkan bir babanın fedakarlığını anllatı.

"BABA, EŞİ VE ÇOCUĞUNUN ÜSTÜNE KAPAKLANMIŞ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından çıkarılan 2.5 yaşındaki bebek ve kurtarma çalışmaları devam eden anneyle ilgili olarak "2,5 yaşındaki çocuğumuzun en yakın hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu iyi. Annesinin canlı olunduğu ama babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Annenin genel durumu iyi. Serum takılarak beslenme ve ilaç ihtiyaçları gerçekleştirildi. Baba göçük altındaki annenin ve çocuğunun üzerine kapaklandığı için hassas bir yöntemle anneyi kurtarma çalışması içindeler.

"TEMENNİMİZ ANNEYİ 1-2 SAAT İÇİNDE KURTARMAK"

Temennimiz 1-2 saat içinde annesini de kurtarmak. AFAD ve diğer kuruluşlarla birlikte yoğun bir gayretle çalıştığını görüyoruz. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

24 SAAT SONRA YÜSRA KURTARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Molazyığınları altında kolu sıkışan anne Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.