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Bakan Koca açıkladı, Rize'deki hastada koronavirüs çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesinde koronavirüsü şüphesiyle gözlem altında tutulan hastada koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.

20.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:45Bakan Koca açıkladı, Rize'deki hastada koronavirüs çıkmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesinde koronavirüsü şüphesiyle gözlem altında tutulan hastada koronavirüse rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan hastanın testlerinin temiz çıktığını ve koronavirüse rastlanmadığını duyurdu. Bakan Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek" dedi.
(Neşra Durmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

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