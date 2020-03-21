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BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı.

21.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar 'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koordinasyon toplantısın ayrıldı.
Toplantı bitiminde hastaneden ayrılan Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi. BAKAN KOCA: ALLAH’A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Kaynak: DHA

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BAKAN KOCA: ALLAH'A EMANET OLUN, KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
Etiketler : fahrettin koca, Üsküdar, Güncel

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