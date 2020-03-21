Bakan Koca: Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koordinasyon toplantısından ayrıldı.
21.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:43
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar 'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koordinasyon toplantısından ayrıldı.
Toplantı bitiminde hastaneden ayrılrken Bakan Koca kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayarak, "Allah'a emanet olun, kandiliniz mübarek olsun" dedi.- İstanbul
Kaynak: DHA
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