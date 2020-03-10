Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir...
Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor.
10.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:15
Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na katıldı. Bakan Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" diye konuştu.
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na katıldı. Bakan Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir...
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Tiran, Sağlık
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Haberler
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi