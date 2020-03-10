Menü
Haberler ›› Sağlık ››Bakan Koca: '(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir... - Haberler

Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir...

Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor.

10.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:15
Bakan Koca: "(Amerika'ya giden korona virüsü bulunan Türk yolcu olduğu iddiası) 86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na katıldı. Bakan Koca, Amerika'ya giden korona virüsü olan Türk yolcu iddiasına yönelik olarak, "86 yaşında bir yolcu Tiran üzerinden Amerika'ya gidiyor. Yolcu Türk değil" diye konuştu. Bakan Koca:

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Tiran, Sağlık

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Haberler
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi