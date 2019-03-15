Bakan Koca'an Sobe'ye Ziyaret

Kaynak: İHA

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Selçuklu Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Türkiye'ye örnek bir proje olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)'ni ziyaret etti.Ziyaret ve temaslarda bulunmak için Konya'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SOBE'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Fahrettin Koca'ya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış diğer protokol üyeleri ve SOBE yönetimi eşlik etti."SOBE çok önemli ve örnek bir tesis"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilerle ilgili birçok hukuki düzenlemelerin hayata geçirildiğini ve önemli projelere imza atıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de olmayan bir modelin Konya'da hayata geçirilmesi ve bir ilçe belediyemizin bu kadar büyük bir yatırım yapmış olması şehir adına ortaya konulan vizyonu göstermesi açısından son derece önemli. Böyle önemli bir tesisin Konya'ya genelde de tüm Türkiye örnek teşkil etmesi ve hizmet vermesi bir farkındalığı beraberinde getiriyor. Bu eserin hizmete girmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum ve bu örneklerin çoğalmasını temenni ediyorum" dedi."SOBE önemli bir farkındalık oluşturmaktadır"Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kendilerini Konya'mızda ve Selçuklumuzda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimizle ilgili duygu ve düşüncelerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. SOBE'nin yakmış olduğu farkındalık ışığının tüm Türkiye'ye yansıması temennisinde bulunuyorum" diye konuştu. - KONYA