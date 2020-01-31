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Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde izolasyon odalarını inceledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesinde oluşturulan izolasyon odalarında incelemelerde bulundu.

31.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:45Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde izolasyon odalarını inceledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesinde oluşturulan izolasyon odalarında incelemelerde bulundu.
Sağlık Bakanlığı Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan korona virüsüne karşı teyakkuza geçti. Tanı alan hastaların olması halinde hastaları tedavi edebilmek ve gözetim altında tutabilmek amacıyla bazı hastanelerde izolasyon odaları oluşturuldu. Hastaların olası durumlarda karantina altına alınabileceği izolasyon odalarının oluşturulduğu hastanelerden biri de Ankara Şehir Hastanesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölümcül sonuçlara yol açabilen korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde kurulan izolasyon odalarını yerinde inceledi. Bakan Koca, odalar hakkında yetkililerden bilgi alırken personele gerekli bilgilendirmeleri de yaptı.
(Neşra Durmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

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